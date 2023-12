Santiago Giménez “Martino me dijo que estaba dentro del Mundial 2022 con México”

Con un año ya cumplido que la Selección de Argentina se consagró campeón de la Copa del Mundo y Santiago Giménez recordó cuando no fue convocado por Gerardo ‘Tata’ Martino pese a que estaba viviendo uno de sus mejores momentos futbolísticos en sus primeros pasos en el viejo continente.

En el programa que conduce Hugo Sánchez confesó que el entrenador argentino antes de la copa del mundo tuvo una reunión con el, en la cuál él comentó que estaba por encima de otros jugadores de su posición y que estaba dentro del avión para Qatar, pero todo cambió cuando revisó la lista de los convocados.

“Me acuerdo una vez que me dijo: ‘Hoy estás por arriba de tal delantero, hoy estás adentro y depende de ti’. Después de esa plática comencé a hacer las cosas bien, pero al final me dejó fuera. No tengo nada contra el Tata, al contrario, estoy agradecido porque me dio la confianza cuando tenía 19 años, me llevó a la mayor, no tengo resentimiento con él”, comentó el delantero mexicano.

🔥 ¡HOMBRE DE RÉCORD! 🔥@Santigim11 rompió la marca de más goles anotados en un año natural en la liga de 🇳🇱. ⚽️



¡Qué orgullo! 💚 🇲🇽#VamosTodos #MexicanosEnAcción pic.twitter.com/ed03xyJxQA — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 7, 2023

El “Tata” para la copa del mundo decidió contar con Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Chucky Lozano, Henry Martín y Alexis Vega para la cita mundialista. Eso hizo sentir un poco incómodo al “El Bebote”.

El hijo del “Chaco” confesó que fue uno de los momentos más duros en su corta carrera futbolística y que después de eso se ha preparado de gran manera para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

“Te soy sincero, fue algo triste para mí, era un Mundial, un sueño, entiendo que hay revanchas y me toca jugar el que viene”, sentenció el mexicano, quien ahora se consolida como uno de los referentes en Europa.

Santiago Giménez se ha convertido en una pieza de mucha importanica para el entrenador Jaime Lozano y tambien para la Selección Mexicana. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Giménez desde que se fue Gerardo Martino se ha convertido en la principal pieza en el ataque de la Selección Mexicana y eso ha ayudado mucho a que el delantero gane mucha más confianza con la camiseta verde como con la de Feyenoord.

Muchas de las esperanzas de los aficionados aztecas se encuentran posadas en los goles que pueda conseguir el joven delantero. Habrá que esperar que sucede desde aquí hasta la copa mundial 2026.

Pero con el pasar del tiempo sigue quedando en evidencia sobre el mal manejo de grupo que tenía Gerardo Martino sobre el grupo de los convocados en la Selección mexicana.

“El bebote” está viviendo una temporada 2023 de ensueño de cara al gol en la cual está compitiendo de tú a tú con delanteros como Erling Haaland,Kylian Mbappé y Harry Kane.

