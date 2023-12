Bad Gyal aclaró por qué no quiso perrear con Rauw Alejandro: “Somos amigos y compañeros de trabajo”

El fin de semana, Bad Gyal acudió como invitada a uno de los conciertos de Rauw Alejandro en Puerto Rico, lo que no esperaba era que un simple gesto desataría una enorme polémica y ola de críticas hacia el puertorriqueño.

Durante el show la cantante catalana mantuvo cierta distancia de Rauw Alejandro y no quiso perrear con él, quien se le acercó varias veces para bailar. Tras la actitud de Bad Gyal, muchos interpretaron que se sintió incomoda y acosada por el puertorriqueño.

No nos libramos del acoso ni en un escenario delante de miles de personas. Este momento de Rauw Alejandro con Bad Gyal anoche en Puerto Rico. pic.twitter.com/umUcsxrb75 — Sonia Palomino (@soniapalomino) December 17, 2023

Ante los gestos esquivos de la cantante Rauw Alejandro dijo: “Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como tímida”. A lo que la cantante catalana respondió: “A mí no me involucren Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y los voy a dejar con el Rauw para que siga su fiesta”

¿Qué pasó entre Rauw Alejandro y Bad Gyal?

Tras la polémica, ambos cantantes tuvieron que acudir a sus redes sociales para aclarar lo que realmente ocurrió.

Primero, Rauw Alejandro publicó un comunicado en sus historias de Instagram para terminar con las críticas y comentarios que lo tildaban de acosador.

“A la prensa de España y a los tiktokers, dejen de estar inventándose tanta m*erda. Alba y yo somos amigos y compañeros de trabajo, y aquí hay mucho respeto y admiración”, escribió el puertorriqueño.

El intérprete de “Algo mágico” aseguró que lo que pasó sobre el escenario era parte del show. “Lo que hacemos es un show (busque el significado), entretenimiento para ustedes. Fueron 2 noches juntos en tarima y vendrán más”, concluyó.

Por su parte, Bad Gyal hizo lo mismo: recurrió a sus redes sociales para aclarar lo que había ocurrido entre ella y el puertorriqueño. “No estoy de acuerdo en cómo están planteando algunos medios lo que pasó en el choli”, dijo.

Bad Gyal se pronuncia tras lo sucedido con Rauw Alejandro en el en el “CLUB SATURNO”. pic.twitter.com/jqk80RoYAu — Bad Gyal Updates (@BadGyalUpdates) December 19, 2023

La cantante catalana explicó que no quiso perrear con Rauw Alejandro para que la prensa rosa de España no la involucrara con él de forma romántica. “Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado porque a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y gente en redes sociales”, explicó.

La cantante aseguró que si hubiese perreado con Rauw Alejandro la hubiesen involucrado de forma incorrecta con él. “Sé que seguramente se me hubiera relacionada con él de otra manera cuando sólo somos amigos y compañeros de trabajo y también se hubiera generado una polémica innecesaria”, indicó.

Bad Gyal también criticó a los medios de comunicación que malinterpretaron la situación y se sumaron a la polémica. “Algunos de los mismos medios que hoy hacen denuncia ‘feminista’ son los mismos que me hubieran tachado de tener algo con él si me hubiera pegado demasiado”, afirmó.

¿Qué críticas recibió Rauw?

Luego de que el video con la actitud insistente de Rauw Alejandro se viralizara en redes sociales, las críticas no tardaron en aparecer. Muchas personas condenaron el comportamiento del puertorriqueño, que calificaron como acoso, y aplaudieron la respuesta de Bad Gyal, quien puso límites que hizo respetar.

“No nos libramos del acoso ni en un escenario delante de miles de personas”, “Bad Gyal siéndole más fiel a Rosalía que el propio Rauw Alejandro”, “Para que veáis que hay hombres que cuando es no, no entienden el NO y siguen insistiendo. Si esto pasa en un concierto imaginad lo que puede pasar a puerta cerrada”, eran algunos de los comentarios en redes sociales sobre la actitud insistente de Rauw Alejandro.

En los últimos días el puertorriqueño también ha sido criticado en redes sociales por sus bailes subidos de tono con las fanáticas que sube al escenario en sus shows.

