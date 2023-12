Cameron Diaz defiende a Jamie Foxx y niega haber tenido conflictos con él en la película “Back In Action”

En 2022 se anunció que Cameron Diaz regresaría al mundo del cine tras ocho años de ausencia, en la película “Back In Action”. Su amigo Jamie Foxx, quien protagoniza esa cinta, fue el responsable de que ella decidiera volver a los sets de filmación. Pero luego de los rumores que surgieron acerca de que Diaz se retirará por segunda vez a causa de un mal comportamiento de Jamie en el rodaje, la actriz ha hecho declaraciones en las que desmiente esas noticias.

En una entrevista para el podcast “Lipstick On The Rim”, Diaz, de 51 años, dijo: “Realmente odio todas esas cosas que se decían sobre nuestro trabajo en el set en ese momento. Sólo quieres gritar a todo pulmón: ‘¿De qué estás hablando?’ Jamie es como la porrista para todo el equipo. Nos divertimos mucho en el set con él. Es un profesional en cada nivel”.

Cameron siguió diciendo cosas buenas de su amigo, con quien también compartió créditos en las cintas “Any Given Sunday” de 1999 y “Annie”, de 2014. “Jamie es el mejor. Amo mucho a ese chico. Es una persona tan especial, tiene mucho talento y es muy divertido. Los contratiempos que ocurrieron durante la producción son cosas naturales que suceden. Pero nada se retrasó excepto, obviamente, hacia el final. Y eso es algo de lo que no me corresponde hablar”.

“Back In Action” es una comedia de acción cuyo rodaje tuvo ciertos altibajos debido a que la producción recurrió a un doble para algunas escenas en las que Foxx aparecería. El actor fue hospitalizado en abril de este año debido a una emergencia médica; meses después hizo declaraciones acerca de que había estado en peligro de muerte, y aunque no ha querido decir qué fue lo que le sucedió, estuvo en una clínica de rehabilitación física en Chicago especializada en los efectos por derrames cerebrales.

En la entrevista, Cameron no dijo que se retiraría por segunda vez de la actuación para estar más tiempo con su hija. En 2018, tras darse a conocer su decisión de ausentarse, comentó: “Cuando haces algo a un nivel muy alto durante un largo período de tiempo, cuando eres la persona que está cumpliendo con todo, todas las partes de ti que no son eso, tienen que ser entregadas a otras personas. Cameron Diaz era una máquina. Pero para mi yo personal y espiritual, una parte de mí que funcionaba a un alto nivel no era suficiente”. “Back In Action” se estrenará el año próximo en la plataforma Netflix.

