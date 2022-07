Cameron Diaz reveló que antes de iniciar su carrera como actriz fue utilizada como mula para traficar drogas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cameron Diaz recordó que fue “utilizada como mula para traficar drogas” en los años noventa, pocas semanas antes de que su carrera como actriz despegara con un papel protagonista en la cinta “The mask”.

La actriz de 49 años está a punto de regresar a la pantalla grande tras una larga ausencia de ocho años, preparándose para protagonizar, junto a Jamie Foxx, la comedia “Back in action”. Recordando los inicios de su carrera, reveló que intentaba desarrollar una vida como modelo en París, antes de conseguir un trabajo como “mula que llevaba drogas a Marruecos”.

Durante una intervención en el podcast “Second life” Díaz explicó que reunió suficiente dinero para mudarse a París y dedicarse al modelaje, pero que no tuvo suerte para encontrar trabajo en la ciudad. “Estuve ahí un año entero y no trabajé ni un solo día. No pude conseguir un trabajo ni para salvar mi vida. Luego conseguí uno pero, en realidad, creo que era una mula que llevaba drogas a Marruecos, lo juro por Dios”, confesó la estrella de Hollywood.

Cameron admitió que no fue consciente de que llevaba sustancias ilegales hasta que llegó al aeropuerto y empezó a sentir pánico al darse cuenta de lo que transportaba. “Esto fue a principios de los 90. Me dieron una maleta cerrada con llave que tenía mis ‘disfraces’. Era una chica de pelo rubio y ojos azules en Marruecos. Llevaba unos jeans rotos y unas botas de plataforma, con el pelo suelto; esto fue realmente inseguro. Tuve que decirle a los agentes que la maleta no era mía y que no tenía ni idea de quién era. Ese fue el único trabajo que conseguí en París”.

La actriz evitó al menos una condena de 10 años de cárcel por tráfico de drogas al dejar la maleta a los funcionarios cuando regresó a Francia, citando ese como el primer y último trabajo que tuvo en París. Después de la afortunada fuga, Cameron tuvo por fin su gran oportunidad en Los Ángeles, ya que un agente de casting se puso en contacto con ella.

Los productores buscaban una actriz principal para protagonizar, junto a Jim Carrey, el éxito de 1994 “The mask”. Desde entonces, Diaz tuvo papeles principales en éxitos de taquilla como “The holiday”, “What happens in Vegas” y “Charlie’s angels”. Pero fue en 2014, con al menos 20 años de carrera, cuando se alejó de la actuación para asentarse en la vida familiar con su esposo Benji Maddox y su hija Raddix.

Ahora, tras admitir que Jamie Foxx y Tom Brady la “convencieron para que regrese a la actuación”, está preparada para volver al cine junto a los actores en la próxima película “Back in action”. Tras el anuncio de su regreso hace unos días, Cameron bromeó: “¡Jamie Foxx, sólo tú podrías hacerme volver a la acción! No puedo esperar, va a ser una explosión”.

