Crece la antipatía hacia Biden, más de la mitad de los ciudadanos desaprueba su apoyo hacia Israel

Los resultados de una encuesta muestran que la popularidad del presidente Joe Biden continúa retrocediendo, pues más de la mitad de los estadounidenses consultados desaprueba el apoyo que le brinda a Israel en su operación militar dirigida a eliminar al grupo islámico Hamás.

Un sondeo efectuado por el diario The New York Times en colaboración con la Universidad Siena College, muestra que el 57% de los ciudadanos consultados no está de acuerdo con el apoyo militar y económico que el mandatario de la nación le está brindando al gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. De hecho, sólo el 33% respalda dicha iniciativa.

Asimismo, cerca de un tercio de los encuestados afirman estar convencidos que Estados Unidos apoya demasiado a la nación judía y un 44% coincide en que debería decretarse un alto el fuego en Gaza.

A medida que trascurren los días y el número de víctimas aumenta, la presión internacional sobre Israel y sus aliados es mayor sobre todo después de que durante el fin de semana, en una ofensiva del ejército judío tres rehenes de origen israelí terminaron muertos al ser confundidos con miembros de Hamás.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, cerca de 20 mil palestinos han perdido la vida a raíz del conflicto bélico surgido a partir del 7 de octubre. Lo más controversial del caso es que alrededor del 70% de las víctimas eran mujeres y niños.

Al respecto, el 48% de los estadounidenses está convencido que Israel no está haciendo el esfuerzo suficiente para reducir la cantidad de víctimas civiles.

A pesar de la presión internacional, Joe Biden asegura que continuará respaldando a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. (Crédito: Miriam Alster / AFP vía Getty Images)

El sondeo de opinión también indica que tres cuartas partes de quienes se oponen a la política de respaldo de Biden hacia Israel son ciudadanos entre 18 y 29 años.

Lo cierto es que durante las últimas semanas la figura del mandatario de la nación se ha visto bastante golpeada debido a los indicadores de otras encuestas.

En el terreno electoral, la mayoría de los sondeos ya colocan a Donald Trump por encima del demócrata de 81 años en un hipotético enfrentamiento entre ambos personajes.

A esto debe sumarse que el índice de aprobación sobre el desempeño de Kamala Harris, en su papel de vicepresidenta, es ligeramente mejor que el de Joe Biden, algo bastante difícil de digerir al interior de su partido de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

