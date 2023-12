De TJ Maxx a Walgreens: las empresas que cerrarán tiendas en 2024

Este año muchos minoristas y marcas decidieron cerrar varias de sus ubicaciones debido a la alta inflación que afectó sus ganancias en ventas, el aumento de robos, como también el cambio a e-commerce o comercio electrónico.

Desde TJ Maxx y Marshalls, CVS, Walgreens, entre otros disminuyeron el número de tiendas en el país y dan claras señales de que permanecerán así por un buen tiempo. Por esa razón, aquí te contamos cuáles son algunas de las empresas que cerrarán para el 2024:

Walgreens

Aunque el último informe señala que las ventas del minorista aumentaron un 8.6% en comparación con el año anterior, Walgreens no cumplió con sus estimaciones, es por ese motivo que su director financiero, James Kehoe, señaló que “continuaremos optimizando nuestras ubicaciones y horarios de apertura, y esperamos cerrar 300 ubicaciones adicionales”, dijo.

T.J. Maxx and Marshalls

De acuerdo con un portavoz de TJX dijo en un comunicado que “siempre estamos evaluando y revisando nuestras estrategias inmobiliarias, y nuestra decisión de cerrar estas tiendas refleja ese pensamiento”. Por lo que se tiene previsto cerrar al menos tres tiendas adicionales, dos en Nueva York y una en Illinois, en enero de 2024.

Big Lots

La cadena anunció recientemente que cerrará algunas de sus tiendas en Nueva York, Carolina del Norte e Illinois a principios de 2024. “A medida que continuamos avanzando en las cinco acciones clave que respaldan nuestro plan estratégico plurianual, que incluye mejorar la relevancia de las tiendas y aumentar nuestra variedad de ofertas extremas, dijo Bruce Thorn.

CVS

Según la minorista el objetivo es “reducir la densidad de tiendas en ciertas ubicaciones” cerrando durante tres años alrededor de 300 tiendas por año. Por lo tanto, se espera que para el 2024 haya aproximadamente unos 900 cierres en total.

“Mantener el acceso a los servicios de farmacia en las comunidades a las que servimos es un factor importante que consideramos al tomar decisiones de cierre de tiendas”, dijo CVS.

Family Dollar

Para este año se espera que las ventas caigan unos $30,5 mil millones dólares muy por debajo de la meta. El director ejecutivo Rick Dreiling señaló que la compañía planea “abordar las tiendas de bajo rendimiento que no están alineadas con nuestra visión transformadora de la empresa”.

Gap and Banana Republic

De las 1,216 tiendas en el 2019 Gap and Banana Republic reducirá a unas 866 para finales de este año. Katrina O ‘ Connell, directora financiera de Gap Inc. señaló que “seguimos en camino de lograr nuestro objetivo de cerrar 350 tiendas Gap y Banana Republic no estratégicas en EE. UU. para finales de 2023”, dijo.

Sigue leyendo: