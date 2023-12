Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de diciembre de 2023

Piscis

No te agobies con lo negativo y recuerda que todos tenemos días complicados. Mantente tranquila y busca soluciones. Podrías probar con algún curso chulo de arte o algo interesante para darle un toque positivo a tu día. Si sientes que tu trabajo está estancado, pronto vendrán oportunidades emocionantes. Además, si has tenido un mal rollo amoroso reciente, es hora de salir, conocer gente nueva y levantar el ánimo. ¡Ánimo! No te pases de gacha o gacho y aprende a respetar las decisiones de los y las demás. Vive el presente y deja de pensar en lo que harás mañana que eso ni existe, recibirás ciertas indirectas de una persona cercana a ti las cuales te van a lubricar el asunto. Probabilidades de borrachera esta semana, te vas enterar de un chisme que no sabrás ni que hacer, no digas nada guárdalo y utilízalo mas adelante para defenderte de bufadas que te darán personas de tu círculo de amistades, si estas soltero o soltera disfruta esta etapa y no te deprimas, que para tener un tonto o tonta mejor solos o solas haciendo tus cosas sin rendir cuentas. Posibilidad de encamamiento este fin de semana para recibir la navidad como Dios manda, ten cuidado a quien le aflojas la torta pues eres muy de enamorarte de la persona con la que tienes contacto sexual.

Acuario

Te espera un día bastante movido. Tendrás que dar lo mejor de ti y ser creativa para resolver los desafíos de manera eficiente y rápida. Pero tranquila, como siempre, esto será pan comido para ti. Tus colegas valoran tu capacidad para facilitarles la vida en el trabajo. Además, eres tan querida entre tus amigos como en el ámbito laboral, ¡un auténtico privilegio! En cuanto al amor, si tu pareja se siente incómoda por tus amistades diarias, recuérdale la importancia de la confianza en una relación y cómo los celos pueden afectarla negativamente. El amor toca tu puerta con mucha intensidad, conocerás a un persona bien especial y te darás cuenta porque con las y los otros que estuviste no había funcionando, no compliques mas tu vida, aprende a vivir y ser feliz. Estas en una etapa de muchas mejoras, empiezas a ver la luz y tienes muchas ilusiones de tragarte al mundo, aprende a quererte más tal vez no tienes lo que quieres, pero recuerda que siempre habrá alguien que viva piors que tu, el próximo fin de semana será de reencuentros con personas del pasado y se espera una party para noche buena que te pondrá de super buen humor.

Capricornio

El trabajo puede ser más intenso de lo esperado hoy, pero no te des por vencido; esfuérzate como siempre. Descansa a la salida, pero no te excedas. Al final del día, te sentirás satisfecho si cumples tus objetivos. Escucha los consejos que te den, pero no sigas ciegamente el de alguien que no está bien informado en el tema. Si te invitan a tomar una copa después del trabajo, únete, pero con moderación, ya que estás en modo preparación para las Fiestas. Diviértete con tus colegas y recupérate del esfuerzo del día.

Esa infidelidad que crees que pasa y esas dudas no existen así que déjate de cosas que cuando realmente te pongan los cuernos ni cuenta te vas a dar, no mendigues cariño ni amor si no te quiere no le rugues, recuerda que tu viniste a este mundo pa escoger no pa ser escogido, así que te valga quien no te quiera que no estas pa perder el tiempo en gente tonta que no sabe ni con cuantas tortillas llena. Preocúpate por tu vidas que se la está llevando la tostada por andar tu ocupado u ocupada en la vida de los y las demás personas, no participes en chismes que no son de tu incumbencia si no quieres meterte en problemas y hasta ganarte una buena mentada. Vienen proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer como persona, escucha comentarios de tus amistades más cercanas, pero al final ten presente que a última palabra solo la tienes tú.

Sagitario

Confía en tu forma de ver las cosas y en tus habilidades para lidiar con las tareas diarias. Te han llevado lejos en el trabajo, y hay más oportunidades de subir. No dejes de lado las cosas y detalles que te han ganado respeto, son clave. Siempre recuerda tu valía, ya que puedes avanzar más. No te desconectes, especialmente con tu pareja; exprésale tus sentimientos para evitar malentendidos. Y ten en cuenta que la persona a tu lado te conoce bien y te acepta tal como eres. Has andado bien tríate no hay ni un motivo pa estarlo así que déjate de tonterías que eso que te importaba deja de ser importante, andas hasta el tronco de deudas y no sabes ya ni para donde correr ponte de acuerdo con tus deudores y paga donde debes que vienen problemas legales, aguas con traiciones que te espera una de parte de una persona a quien quieres mucho y tenias en un pedestal. Ten cuidado con andar metiéndote en relaciones de 3 pues solo traerán atraso a tu vida. Es importante que veas tu pasado y todo por lo que. Empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto has anhelado y deseado pues estas en una gran etapa en la cual todo lo que realices tendrá muy buenos resultados. Vienen cambios importantes a tu vida entre ellos la llegada de un viejo amor que te va volver q mover tus sentimientos.

Escorpio

Escucha lo que te dicen tus cercanos, que todos coinciden en que últimamente estás un poco irritable, y cualquier cosa te saca de quicio. Parece que tu pareja es una de las cosas que más te molestan, aunque en realidad es tu mal humor el que está generando problemas. Es crucial que te des cuenta de esto antes de que tu chico se canse. Sorpréndelo hoy para demostrarle que entiendes que te has pasado y que estás dispuesta a mejorar. Esto es especialmente importante si llevas mucho tiempo en la relación y te sientes satisfecha con ella. Te darás cuenta por fin si lo que sientes es solo atracción y ganas de sexo o realmente lo que es amor y cariño. No exijas lo que no eres capaz de dar y aprende a dar sin recibir nada a cambio. Se viene una semana buena y casual te enteras de que tu ex anda divulgado tu vida por medio mundo, ni te enojes que te valga al final si habla de ti es que al menos necesita hacerlo para ser tomado en cuenta, eso significa que hiciste un buen trabajo. Cuídate de 2 personas que andarán hablando a tus espaldas, son bien traicioneras y te están calumniando bien feo, necesitas hacer recorte de personal y dejar solo a esas personas que realmente merezcan estar en tu vida. Si tienes pareja ten cuidado porque le andan tirando el pex amistades y andan queriendo ponerlo o ponerla en tu contra. En el trabajo una mejora se aproxima sobre todo en el terreno económico, necesitas invertir para obtener las ganancias que quieres y has andado buscando.

Libra

Si sientes que el trabajo te agota más de lo normal, tómate un respiro antes de cometer errores. No te preocupes, en la oficina saben que no eres de las que se rinde fácil. Descansa y, además, anímate con algo que te guste, como comprarte algo chulo para el Fin de Año. Si no te apetece salir, hazlo online desde el sofá. Lo importante es que lo disfrutes. Y esta noche, puede que te propongan un plan romántico. ¡No lo dejes pasar, te vendrá genial! Esta semana viene una salida al cine o a pasear con familia o amigos que te va sacar del estrés de la semana, muchas compras de navidad, no consumas lácteos que te vas a manejar en vientre inflamado. No consumas alimentos en la calle porque hay probabilidades de infecciones y de que se te afloje la llave y te veas en una situación incómoda. Hay posibilidades de que conozcan al amor, no sean exigentes y aprendan a mirar con su corazón solo así lograran encontrar esa parte que los complemente, tal vez sea bien distinto a lo que han esperado pero de que se van a ser bien felices, si lo van hacer. Bájale al estrés, ya no te preocupes por cosas que tienen solución vienen dolores de cabeza y articulaciones. No pierdas tu tiempo en personas tontas que solo te buscan por interés o para obtener algo de provecho.

Virgo

Es hora de mantenerte al tanto de las novedades en tu trabajo para evitar quedarte atrás. No porque estés rezagada, sino para asegurarte de estar siempre actualizada. Búscate información y mantente al día, esto te beneficiará a largo plazo. Si decides pasar más tiempo en casa cuidando de tu familia, aprovecha esos momentos libres para aprender algo nuevo. Únete a cursos o mantente activa con nuevas actividades a diario. Hay muchas cosas que puedes aprender para alcanzar tus metas. Comparte tus ambiciones con tu pareja, les vendrá bien a ambos. Perdidas de llaves o dinero en el fin de semana próximo osea en navidad. Persona de piel blanca se interpondrá en tus planes y podría meterte en problemas con tu pareja en caso de tener. Un familiar o amigo te necesita mucho en esta etapa no seas animal y no le quedes mal, ayúdalo en su necesidad y dale ese consejo que tanto requiere, recuerda que el karma nomas te anda cuidando y tanto las cosas buenas como malas que hagas se te regresaran por triplicado. No seas tan ofrecido u ofrecida en la red social, se te da mucho eso de hablarle bonito a medio mundo y después ya te anda cuando no te bajan de una cualquier.

Leo

Mucha gente suele buscarte para pedirte ayuda o consejo a diario. No dudes en echarles una mano cuando puedas, especialmente si te han respaldado en momentos difíciles. Pero ojo, recuerda que tu propio bienestar es lo más importante. Si no estás bien contigo misma, no podrás ser de utilidad para los demás. Aunque te sientas a gusto en tu trabajo, es buen momento para dedicarle un poco más de tiempo y esfuerzo estos días. Puedes sacar aún más provecho. Anímate a agregar un toque de verde a tu hogar hoy, más allá del árbol de Navidad. Algunas plantas en macetas o unos ramos en un jarrón pueden cambiar la energía diaria de tu espacio. Y no olvides deshacerte de lo que ya no necesitas. Cada día cuenta para liberarte de cosas innecesarias. Semana de muchas cosas que pensar y arreglar pendientes, vas a empezar a definir tu situación sentimental y la realidad amorosa que estás viviendo, esta navidad ve pensando cómo disfrutar en familia. Semana de cambios, va a cambiar la rutina a la que ya estabas bien acostumbrada va haber movimientos sentimentales que te van a desconcertar mucho, si tienes pareja va a cambiar su manera de ser contigo y posiblemente sea porque le están dando atole con el dedo por otros lados. Deja de vivir en las nubes pon los pies en la tierra y enfrenta tu realidad, esas será la única manera en que veas por fin la felicidad llegar, quita de tu vida personas tontas que solo te buscan cuando necesitan de tu ayuda y acércate a quienes requieren tu atención y siempre están ahí para ti.

Cancer

Alguien en tu círculo trata de menospreciar lo que logras y sus comentarios diarios van directo a afectar tu autoestima. Mejor olvídate de esa persona, ignora sus mensajes y no te enredes en discusiones. La envidia es venenosa, y lo mejor es hacer como que no existe. Hoy recibirás un piropo de alguien que te parece bastante atractivo. Puede ser el inicio de una buena amistad o quizás algo más en el futuro. Si estás soltera, anímate a seguirle el juego y, si hay una invitación, no la rechaces, pero juega un poco al misterio, despierta su interés sin exagerar. Te pondrás en el lugar de alguien más y eso te va ayudar mucho para superar muchos problemas y situaciones que te traían bien molesto o molesta. Hay posibilidades de iniciar una relación o de conocer a alguien que hará un cambio de 180 grados en tu vida. Ya lo que pasó ya pasó, déjate de cosas y aprende a vivir tu vida y deja que el pasado se lo lleve la china que no tiene porqué afectar tu presente y más si fue una situación que te deprimió mucho. No confíen en personas que no les dan buena espina, son bien persuasivos ustedes y sabrán elegir con que gente lidiar. Si una vez prometiste que nunca volverías amar, y que el amor no se había hecho para ti te darás cuenta de lo equivocado o equivocada que estabas pues en estos días llegará una persona con gustos muy parecidos a los tuyos, te hará sentir en un ambiente más tranquilo y te va generar mucha paz.

Géminis

Estás un poco con el ánimo por los suelos, pero es normal con las Fiestas de Navidad en el aire. Piensa en lo bien que te llevas a diario con la gente a tu alrededor y en lo mucho que te valoran. Además, sal de compras, date un gusto sin remordimientos, porque te lo mereces. Renovarte un poco ahora, con ropa y accesorios, te hará sentir bien y causará buena impresión en tu círculo. En una charla, alguien te hará sentir atractiva y seductora hoy. Si te apetece, coquetea; no hay nada de malo, y tu autoestima se va a las nubes. Probabilidades de nueva relación en no más de 4 meses, iniciarás el año al 100. Tienes una amistad abandonada y te va bufar en estos días, no gastes tu tiempo en quienes no te valoran y aprende a querer y estar para los tuyos, bájale de grasa a los tacos y aliméntate bien. No dejes que nadie te humille o te haga sentir menos de lo que vales, aprende a poner en su lugar a esa gente liosa y a quererte y respetarte y a quien no le parezca que le busque, no pienses en esa persona que te hizo daño mejor piensa en lo que vendrá para ti. Tiendes a subir de peso, pero también a bajar los kilos muy rápido, no descuides tu alimentación y ejercicios pues te ayudan un chorro a controlar tu estrés. Si tienes pareja es momento de iniciar de cero, cierren ciclos.

Tauro

Últimamente el asunto sentimental te trae de cabeza. Es súper importante aceptar a la otra persona con sus cosas buenas y malas, sin tratar de moldearla a tu antojo. Si algo te incomoda demasiado, sé sincera y no pierdas el tiempo. Vigila lo que dices y evita perder los nervios, porque tu reputación podría sufrir. No dejes que nadie te saque de quicio, hay quienes disfrutan manipulando, y no vale la pena caer en su juego. Aprende a mandar bien lejos el pasado, déjalo ir porque mientras no lo hagas seguirás igual de solo y sola como hasta hoy en tu triste vida. Te vas enfrentar a una nueva realidad llena de amor, pero no la riegues ni te hagas que la virgen te habla si es que quieres pescar algo. Viene una semana de conocer nuevas personas que serán parte importante en tu vida. Si tienes pareja no la descuides y échale ganas a la relación, en la caricia necesitan ser mas aplicado, hay qué innovar y hacer cosas diferentes antes que se les acabe lo poco que queda de amor y pasión. Ten cuidado con todo lo que sale de tu boca pues podría ser un arma de doble filo que tarde o temprano podría dañarte a ti y a quienes más quieres. Si tienes una relación y son más pleitos, chismes y celos los que existen en ella no pierdas tu tiempo ahí.

Aries

Sabes que tu energía a veces es como una chispa, pero hay que aprender a controlarla, sobre todo en momentos delicados. Si hoy surge un problemilla con un amigo, nada de sacar el genio a pasear, mejor guardar la calma. En lugar de dar lecciones, acepta a los demás tal como son y, si te piden opinión, ya verás qué haces. En el amor, si esa persona especial te está costando mucha paciencia y dinero, es hora de reflexionar si la lucha diaria merece la pena. Recibirás un regalo o invitación para un evento que te podrá bien feliz, cómprate garras pa que vayas y no parezcas retrato como siempre. Si estas casado o casada no es motivo pa descuidar tu cuerpo, recuerda que tu matrimonio no está seguro y menos si dejas de ser lo que eras cuando tu pareja te conoció. Verás ciertas fotos que te van a ocasionar muchos celos y pensamientos negativos. Empezarás a sanar heridas de tu pasado que no te habían dejado avanzar. Cuidado con compras innecesarias que solo te harán gastar tu aguinaldo o tus ahorros. Cuida mucho con quien te relacionas pues podrías caer en chismes de colonia, no dejes ninguna puerta que te regrese al pasado y pierdas todo lo que has logrado avanzar, tus sueños y anhelos se cumplirán en la medida que les dediques el tiempo adecuado.