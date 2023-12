Un porcentaje de votantes latinos está abierto a una opción presidencial diferente a demócrata y republicana, según ‘No Labels’

Un porcentaje de latinos podrían apoyar a un candidato presidencial que no fuera ni demócrata ni republicano, según un nuevo reporte del movimiento ‘No Labels’.

El 61.5% de los votantes blancos votarían por un candidato que no fuera ni el presidente Joe Bide ni el expresidente Donald Trump, si es que resulta candidato del Partido Republicano.

El sondeo dado a conocer este miércoles, ‘No Labels’ indica que 12.9% de los votantes latinos apoyaría a otro candidato presidencial; 10.5% de los votantes de raza negra se pronuncian en el mismo sentido, así como 8.9% de asiáticos.

Cuestionados por este diario sobre si han tenido acercamiento con organizaciones que promueven el voto entre latinos, los miembros de este movimiento afirman que sí.

“Hemos estado trabajando con muchos líderes hispanos”, dijo Ryan Clancy, jefe de Estrategia de ‘No Labels’. “El voto hispano es absolutamente fundamental y una de las cosas que es realmente fascinante es que si nos fijamos en Texas, por ejemplo, que es la fórmula clave, no podemos vivir sin ese voto”.

Clancy dijo que los votantes latinos parecen estar dispuestos a dejar a un lado a los demócratas y a buscar otras opciones.

“Hay una apertura tan grande que se ve que los votantes hispanos que salen del Partido Demócrata hacen maravillas”, dijo Clancy. “[Hay] algunos elementos culturales con los que no parecen estar de acuerdo, como la postura sistemática de un partido sobre la inmigración”.

Agregó que los votantes latinos también están escuchando al Partido Republicano, pero Clancy los calificó como “agentes libres”, abiertos a otras opciones.

“Quizás escuche que están pensando en el Partido Republicano, pero creo que es posible que lo escuchen, pero esa es una de las razones por las que parecen ser agentes libres y están tan abiertos a particularmente [a otras opciones]”, acotó.

¿Quién sería un candidato presidencial?

Aunque se ha insistido al movimiento hablar sobre una posible opción de candidatura presidencial en 2024, los líderes incluido Jay Nixon, director de Proyecto de Integridad Electoral, no han querido revelar algún nombre.

Nixon dijo que el movimiento tiene verdaderas posibilidades en 12 estados, incluidos Colorado, Alaska, Arizona, Oregon, Utah, Arkansas, Dakota del Sur, Nevada, Florida, Carolina del Norte y Mississippi.

“Esperamos que en las próximas semanas estemos por encima de Maine, Maryland y Kansas, Oklahoma, Tennessee a medida que avanzamos hacia el primer trimestre que dice que estamos en tantas boletas como podemos esta vez”, señaló Nixon, quien fue gobernador de Missouri. “Hemos obtenido más de un millón de firmas de votantes que firmaron peticiones en varios estados, así que estamos cumpliendo con nuestros objetivos al 100% que podemos alcanzar antes de tener un candidato, lo que sería como en la primavera del próximo año y podremos llegar a otros 36 estados”.

Agregó que el objetivo es que haya presencia del movimiento en 50 estados.

Según las estadísticas del grupo, un 34% de los votantes apoyaría a un candidato de “unidad”, mientras que el 33.3% respaldaría al presidente Biden y un 32.7% al expresidente Trump.

Movimiento demócrata y republicano en contra

Varias organizaciones demócratas y republicanas han buscado reducir el trabajo de ‘No Labels’, según un reporte de Semafor, que obtuvo un audio de una conferencia telefónica organizada por el grupo demócrata de centroizquierda Third Way con la ayuda del grupo progresista Move On.

La llamada también incluyó a representantes de End Citizens United, el Lincoln Project, American Bridge, Public Citizen y Reproductive Freedom for All, para que ningún otro político busque una candidatura diferente a la republicana o demócrata.

“Esta llamada telefónica filtrada revela lo que sabemos desde hace meses, y es que este grupo que dice proteger la democracia la está socavando activamente”, consideró Clancy. “Acaban de admitir que tienen la intención de intimidar a los candidatos para que no se postulen para cargos públicos y amenazar a los partidarios de No Labels”.

