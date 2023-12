El telescopio Hubble capta galaxia similar a una brillante bola de nieve navideña

El telescopio espacial Hubble, gestionado por la agencia espacial estadounidense (NASA) y la Agencia Espacial Europea (ESA), ha captado la galaxia conocida como UGC 8091. La imagen, según destacan ambas agencias, se asemeja a un reluciente globo de nieve festivo.

UGC 8091, también conocida como GR 8, se encuentra a unos siete millones de años-luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. A diferencia de otras galaxias cuyas estrellas presentan un aspecto más ordenado, UGC 8091 está clasificada por los astrónomos como una galaxia “irregular”, debido a que las estrellas que componen esta reunión celeste se parecen más a una maraña de brillantes luces que a una galaxia, según una nota publicada por ESA.

Por otro lado, UGC 8091 es una “galaxia irregular enana”, lo que significa que sólo contiene unos mil millones de estrellas, un número grande, aunque no para una galaxia. La propia Vía Láctea abarca más de 100,000 millones de estrellas, y otras galaxias pueden tener billones.

“Estas galaxias enanas a menudo orbitan alrededor de galaxias más grandes, y sus bajas masas las hacen vulnerables a ser perturbadas y consumidas por sus vecinas más grandes”, comenta ESA en una nota, “Un proceso que produce enanas irregulares retorcidas como UGC 8091”, agrega.

