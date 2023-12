Fallece a los 82 años la periodista y conductora mexicana Cristina Pacheco

El día de hoy falleció a los 82 años la periodista Cristina Pacheco, quien a lo largo de varias décadas condujo el programa de televisión “Aquí Nos Tocó Vivir”, convirtiéndose en un personaje muy reconocido en el periodismo mexicano.

Nacida en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1942, Cristina Romo Hernández (su verdadero nombre) estudió la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Comenzó a colaborar en periódicos y en la Revista de la Universidad de México, donde conoció al escritor José Emilio Pacheco, con quien se casó en 1965.

Después de trabajar en la prensa escrita, Cristina incursionó en la radio, conduciendo programas nocturnos de debate. Fue en 1977 cuando ingresó a Canal Once, participando en los programas “Así Fue La Semana” y “De Todos Modos Juan Te Llamas”. Al año siguiente fue la titular de “Aquí Nos Tocó Vivir”, emisión en la que a manera de cronista mostraba barrios populares de la Ciudad de México y viajes a provincia, estableciendo contacto con la gente de una manera amena. El éxito del programa fue tal, que duró más de 40 años de transmisión.

En 1997 y a la par de ese trabajo, la también escritora condujo “Conversando Con Cristina Pacheco”, programa de entrevistas en el que fueron invitadas muchas personalidades del medio artístico y político. Al final de la emisión del 1 de diciembre de 2023, Pacheco anunció que se retiraba por cuestiones de salud, lo cual provocó sorpresa entre sus millones de seguidores.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Cristina Pacheco. La triste noticia la publicó Carlos Brito, director de Canal Once TV, en su cuenta de X (antes Twitter): “Con un profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco. La recordaremos siempre como la mujer que enalteció al Canal Once y a quien le entregó su vida. Mi más sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos”. Descanse en paz.

