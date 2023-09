La ex pareja del actor Adrián Di Monte lo acusa de haber sido infiel durante su relación

La actriz y cantante mexicana Sandra Itzel Estrada, de 29 años, recurrió a sus redes sociales para exponer un presunto maltrato e infidelidad por parte del cubano Adrián Di Monte, con quien se casó en 2011. Estrada vio una reciente entrevista con el actor -realizada por Eden Dorantes y que le hicieron llegar sus fans-, en la que se refiere a ella como “una gran chava”, lo cual provocó que compartiera muchos mensajes de texto.

En un largo mensaje, Sandra Itzel informó que Adrián sigue casado con ella: “Después de ver esta entrevista tan cobarde, dando información de la que yo NO estaba enterada y a la cual NO se me pidió autorización, llegó el momento de hablar con la verdad. ¿Ahora soy “LA CHAVA”? ¿La mujer que lo apoyó? ¿Que lo hizo crecer? ¿Que lo cuidó durante 10 años? ¿Mereces cosas buenas después de abusar psicológicamente de mí durante 10 años? No se puede ser feliz sobre las lágrimas de los demás”. No todo quedó ahí, ya que también comentó que Di Monte le fue infiel mientras estaban casados, compartiendo supuestos mensajes entre él y otra mujer. La también bailarina prometió publicar más información en los próximos días.

La relación de Sandra Itzel con Adrián Di Monte fue larga y llena de altibajos, pues terminaron en varias ocasiones, para después aparecer juntos en distintos eventos y programas, como “Así se baila” e “Inseparables”, este último un reality show estrenado en 2022, exactamente un año después de que ambos anunciaran su separación. Actualmente él trabaja en la nueva versión de la telenovela “El maleficio”, producida por José Alberto Castro.

