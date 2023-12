Farruko reacciona a la tiradera de Arcángel y Anuel AA: “Están perdiendo el tiempo”

Tras la reciente tiradera entre Arcángel y Anuel AA, Farruko reaccionó al ataque musical entre los cantantes. El intérprete de “Passion Whine” considera que sus colegas pasaron los límites al mencionar a sus familiares en sus líricas.

“Es una guerra sin cuartel donde no hay reglas ahora mismo”, mencionó Farruko en una entrevista con el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

El cantante, quien en el pasado ha estado involucrado en tiraderas contra exponentes del género urbano como Cosculluela y Kendo Kaponi, aseguró que nunca llegó al punto de mencionar situaciones personales familiares de sus adversarios.

“No los juzgo, porque yo pasé por eso, yo viví eso. Estuve en guerras también, falté el respeto y no me vengo a cantar ahora el más santo. Me gusta la tiraera, pero no llegué al punto de humillaciones públicamente”, dijo el cantante.

Farruko considera que tanto Arcángel como Anuel AA son destacadas figuras del género urbano como para enfrascarse en una tiradera y los invitó a redirigir sus esfuerzos en pro de una mejor sociedad. “Están perdiendo el tiempo, energía y contaminando la atmósfera con esa negatividad”, dijo.

“Hay que aprovechar la bendición que te dio Dios de llegarle a las personas y llevar un mejor mensaje. Tú eres tan bueno como lo último que hiciste, y sería una pena que pase una desgracia, y lo último que se sepa de ellos es esa guerra, sería bien triste”, agregó.

¿Quiénes están en desacuerdo con la tiradera?

Farruko no es el único exponente del género urbano en expresar su opinión sobre la tiradera entre Arcángel y Anuel AA. La semana pasada, Don Omar hizo un llamado al respeto y la cordura en el género e instó a dejar las tiraderas.

“Hago un llamado a mis colegas para que seamos más que simplemente líderes por elección y que nos convirtamos en agente de cambio para el crecimiento de nuestra música. Comenzamos en una pequeña isla y hoy el mundo nos conoce gracias a quienes antes que nosotros nos influenciaron”, escribió el cantante de “Danza Kuduro” en su cuenta de Instagram.

“Seamos el ejemplo de que se puede sin tener la necesidad de entre perros pisarnos el rabo. Quizás muchos no están de acuerdo conmigo, pero yo vivo de nadar en contra de la corriente para preservar mi legado y descendencia. No hay gloria en la batalla en contra de los tuyos, pelea por crecer, no por simplemente conquistar”, agrega en su carta Don Omar.

¿Origen de la tiradera?

Todos los años Arcángel acostumbra publicar su tema “Feliz Navidad”, en la que se descarga con quienes ha tenido polémica. Este año, el puertorriqueño publicó la edición número ocho de la canción.

Todo comenzó cuando, en una entrevista con el programa Primer Impacto, Arcángel confirmó que ya no era amigos de Anuel desde que su cuñado y manejador de artistas, Frabián Eli Carrión, demandó al ex de Karol G por incumplimiento de contrato tras despedirlo sin justificación.

Tras las declaraciones de Arcángel, Anuel acudió a sus redes sociales para burlarse de él. “Aquí practicando la pose pa´ cuando Arca me meta preso”, dijo.

Por su parte, Arcángel recurrió a sus redes sociales para decirle que no discute con títeres y Anuel le respondió que él “necesitaba de Bad Bunny para pegar un tema”. Luego llegaron los temas de las tiraderas.

La primera tiradera, titulada “Feliz Navidad 8”, la lanzó Arcángel hace más de una semana, y en la que el intérprete urbano se refirió a Anuel AA como “chota” (soplón), tal y como lo había llamado Cosculluela en una pasada tiradera.

El domingo, Anuel publicó su tiradera “Glock, Glock, Glock”, en la que presumió de ser mejor artista que Arcángel por la cantidad de seguidores en las redes sociales y reproducciones que tiene en las plataformas musicales.

