J Balvin responde a tiradera de Anuel en la que lo menciona: “A mí nadie me quita la paz”

J Balvin no escapa de una polémica. El nombre del cantante de “Rojo” apareció en la reciente tiradera entre Arcángel y Anuel AA. Aunque el colombiano no está involucrado en el conflicto entre los reguetoneros puertorriqueños, uno de ellos lo mencionó en una de sus canciones.

Se trata de Anuel AA, quien mencionó a Balvin en su tema “Glock, Glock, Glock”, en respuesta a “FN8” (Feliz Navidad 8) de Arcángel.

“Y Balvin, si sabemo’ que Eladio es un rey del trap, pero no diga’ que es el único, canto de estúpido”, dice Anuel en “Glock, Glock, Glock”.

Tras la mención de Anuel, J Balvin no se quedó callado y acudió a sus redes sociales para expresar lo que piensa sobre el tema. “A mí nadie me quita la paz que he trabajado durante todos estos años de tanto aprendizaje, de estar enfocado en tener un hijo hermoso, en una mujer como Valentina que me apoyó y está conmigo en las buenas y en las malas. So, eso es lo que pienso”, dijo.

Desde que se convirtió en padre, el cantante colombiano ha mantenido un perfil bajo y se ha dedicado a otros aspectos de su vida, más allá de lo musical.

¿Hay problemas entre J Balvin y Anuel?

A muchos les sorprendió que Anuel mencionara a J Balvin en su tiradera porque se creía que mantenían una buena amistad y respeto mutuo, puesto que en algunas ocasiones así lo hicieron saber.

Por ejemplo, en los Premios Los Nuestro de 2017, J Balvin mencionó una popular frase de Anuel cuando recibió el premio a Artista del Año. “Como dice Anuel: ‘Real hasta la muerte’, sean reales”, dijo el colombiano en su discurso de agradecimiento.

Asimismo, Anuel aseguró en una entrevista con el locutor puertorriqueño Jorge Pabón, conocido como Molusco, que J Balvin era como su hermano. Incluso, hace algunos meses el colombiano apareció en el video de la canción “Mejor que yo”.

La de Anuel no es la primera tiradera en la que se menciona a J Balvin. El primero en hacerlo fue Residente con su “Bzrp Music Sessions, Vol. 49”, en la que lo atacó de todas las formas posibles.

Posteriormente, fue el turno de Bad Bunny, quien en su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana lo mencionó en la canción “Thunder y Lightning”: “Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’, mientras ustedes son amigos de to’ el mundo, como Balvin”.

¿Origen de la tiradera?

Todos los años Arcángel acostumbra publicar su tema “Feliz Navidad”, en la que se descarga con quienes ha tenido polémica. Este año, el puertorriqueño publicó la edición número ocho de la canción.

Todo comenzó cuando, en una entrevista con el programa Primer Impacto, Arcángel confirmó que ya no era amigos de Anuel desde que su cuñado y manejador de artistas, Frabián Eli Carrión, demandó al ex de Karol G por incumplimiento de contrato tras despedirlo sin justificación.

Tras las declaraciones de Arcángel, Anuel acudió a sus redes sociales para burlarse de él. “Aquí practicando la pose pa´ cuando Arca me meta preso”, dijo.

Por su parte, Arcángel recurrió a sus redes sociales para decirle que no discutí con títeres y Anuel le respondió que él “necesitaba de Bad Bunny para pegar un tema”. Luego llegaron los temas de las tiraderas.

La primera tiradera, titulada “Feliz Navidad 8”, la lanzó Arcángel hace más de una semana, y en la que el intérprete urbano se refirió a Anuel AA como “chota” (soplón), tal y como lo había llamado Cosculluela en una pasada tiradera.

El domingo, Anuel publicó su tiradera “Glock, Glock, Glock”, en la que presumió de ser mejor artista que Arcángel por la cantidad de seguidores en las redes sociales y reproducciones que tiene en las plataformas musicales.

