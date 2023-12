J Balvin arriesgó su vida al pararse en medio de auto de carreras en Abu Dhabi

El colombiano J Balvin está de vuelta y con toda la intensidad que siempre lo ha caracterizado. Hace pocas horas publicó en su cuenta de Instagram un verdadero riesgo que tomó, pero que le hizo acelerar el corazón de pura adrenalina desde Abu Dhabi.

J Balvin se fue hasta los Emiratos Árabes para presentarse en el Sound Stone Festival 2023 representando a los latinos en aquellas latitudes. El mismo publicó una foto en un avión privado diciendo que iba en camino.

Pero el reggaetonero y su equipo se fueron a una pista de carreras de autos. J Balvin quiso dar el todo por el todo. El intérprete de “In The Getto” se colocó en el medio, mientras un auto de carreras daba vueltas alrededor de él sin ningún tipo de protección.

Claramente, el que manejaba el auto era todo un profesional. J Balvin estaba vestido de blanco con los brazos cruzados y sonreía mientras el auto giraba a gran velocidad. Por supuesto, sus fans comentaron en las redes sociales el riesgo que había tomado el cantante de género urbano.

Valentina Ferrer, modelo argentina y además, pareja y madre del hijo de J Balvin, también dejó ver su preocupación: “Miedo no me Gusta. me da miedo”, escribió en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram del cantante de género urbano.

J Balvin responde a Anuel AA desde Abu Dhabi

Momentos antes, el cantante también publicó un video en Instagram, en el que le preguntaban por las indirectas de Anuel AA hacia él.

“¿Qué pienso de la tiradera de Anuel AA? A mí ya nada me quita la paz. Tengo un hijo hermoso. Tengo una mujer como Valentina, que está conmigo y me apoya en las buenas y en las malas. Eso es lo que pienso. Nadie me puede quitar la paz porque es una decisión que uno toma”, comenzó diciendo el colombiano.

Pero también dejó claro que no guarda rencor hacia Anuel AA: “Yo lo deseo lo mejor a él… Que le vaya muy bien y que sea muy exitoso y que la rompa. Pero yo estoy en alta. Estoy en un nivel de paz que pueden haber ciertas tiraderas real y me pasan por al lado, miro a mi hijo y no hay forma de que me quite la paz”, terminó diciendo J Blavin sobre el ex de su amiga y colega, Karol G.

Esto, después de la mención que hizo en su último tema : “Y Balvin, si sabemos que Eladio es un rey del trap, pero no diga que es el único, canto de estúpido”, es parte de lo que dice la canción.

Por supuesto, los fans de J Balvin no perdieron la oportunidad de preguntarle qué era lo que realmente había pasado. Por eso fue que tocó el tema de las polémicas con Anuel AA.

Qué sigue para J Balvin a su regreso

Por otro lado, J Balvin no solo sacó su disco nuevo, sino que también se presentará con “Que bueno volverte a ver Tour”. Mismo el que se presentará en varias ciudades de Europa y Estados Unidos.

“Balvin is back. Yo nunca me fui. Me tomé un break. Después de que salió amigos”, es lo que dijo justamente en el mismo “live” de Instagram en el que habló de Anuel AA.

Su nuevo tema musical es justamente dedicado a una relación que se “enfría”. “Amigos” fue estrenado hace una semana y, desde ese mismo momento, incendió las listas de plataformas digitales como Spotify, iTunes y YouTube.

Durante la canción, el artista canta sobre las emociones crudas y las dificultades que surgen al lidiar con una relación sin carios, llevando a los oyentes a un viaje emocional a través de sus letras y ritmos.

Con “Amigos”, J Balvin comparte el sentimiento de que queremos seguir adelante y que todo esté bien, pero no siempre tiene que ser así. Además, el videoclip lo grabó en Alaska.

J Balvin para su tema “Amigos” desde Alaska. Crédito: JONESWORKS. | Cortesía

Sin duda, este regreso de J Balvin en la música vino con todo y parece que hará del 2024 suyo en todos los sentidos. ¡Enhorabuena por él!

