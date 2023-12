Goleador de Pumas irá a Cruz Azul, que ya habría pagado su cláusula de rescisión, según reportes

Pumas habría llegado a un acuerdo para enviar a Gabriel Fernández al Cruz Azul el próximo torneo. Pese a que “El Toro” fue su máximo anotador en el Apertura 2023, es prácticamente un hecho que los felinos lo dejarán ir, según informó ESPN.

El medio deportivo aseguró que sus fuentes cercanas a La Máquina Celeste confirmaron que ya hay un arreglo entre ambos clubes de la Liga MX y que, de hecho, Cruz Azul ya pagó la cláusula de rescisión del delantero uruguayo consentido de Antonio Mohamed.

Gabriel Fernández fue el máximo anotador de los auriazules en el Apertura 2023, con 7 goles en 20 partidos, a lo largo de los cuales, el artillero destacó no sólo por su efectividad, sino también por su fuerza física.

“El Toro” llegó a Pumas justo para el torneo que acaba de disputar, por lo que era prácticamente nuevo en el fútbol mexicano (aunque había hecho carrera en España y provenía del Celta de Vigo); sin embargo, luego de la eliminación del equipo universitario circularon rumores del interés de varios equipos en su principal delantero, aunque parece que el que ya ha ganado la carrera es Cruz Azul.

Fernández llegó a la Ciudad de México pedido explícitamente por Antonio Mohamed, director técnico de Pumas quien también salió de la institución hace unos días, debido a que renunció por temas familiares. El desempeño del “Toro” rápidamente se convirtió en algo del gusto del “Turco”, quien puso toda su confianza en el artillero y éste respondió satisfactoriamente.

De esta manera, los Pumas estarían sufriendo su primera baja del invierno y Fernández se incorporaría a su nuevo equipo en los próximos días, después de volver de sus vacaciones para ponerse a las órdenes de Martín Anselmi, el nuevo DT de Cruz Azul.

Curiosamente, se rumoró durante varios torneos anteriores que Cruz Azul estuvo asediando al goleador de Pumas, que en ese entonces era Juan Ignacio Dinenno, otro depredador del área, aunque su estilo no le llenaba el ojo a Mohamed, quien sólo lo utilizaba como jugador de refresco en algunos partidos.

Los otros refuerzos de Cruz Azul

La Máquina ha prometido una renovación en sus filas, que ya inició con la contratación de su nuevo director técnico y continuó con el nuevo director deportivo, Iván Alonso; pero las sorpresas no quedarán allí, ya que además de la posible incorporación del “Toro” Fernández, hay otros rumores de fichajes que circulan con mucha fuerza.

Todo apunta a que ya está todo acordado para que se suban a la Máquina Camilo Cándido, Moisés Ramirez y Gonzalo Piovi, este último zaguero argentino proveniente del Racing Club.

“Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, vine para aportar lo mejor de mí, sacar a Cruz Azul adelante, poder pelar cosas importantes y poder quedar en la historia del club con algún título”, dijo al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México para afinar los detallas y estampar su firma con los celestes.

Camilo Cándido es otro defensor que se sumará al club, él es uruguayo y llega del Bahía de la primera división brasileña.

“Disfruté mucho del futbol brasileno, pero sé que el mexicano es grande. Sé que Cruz Azul es un equipo grande, que asumió Martín Anselmi y está Iván Alonso. Cuando me digan que me suba al avión, me subiré”, dijo poco antes de partir a México.

Finalmente, Moises Ramírez también tendría un pie en la Máquina, este portero ecuatoriano llegaría al equipo como pedido especial del nuevo DT celeste, quien lo dirigía hasta hace unas semanas en el Independiente del Valle.

