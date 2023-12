Los 10 escándalos del 2023 en el mundo de la farándula

El año se acaba, pero nos deja un sinfín de acontecimientos de espectáculos dignos de ser recordados. Desde relaciones, premiaciones, chismes, rupturas y escándalos, el mundo del entretenimiento hizo de todo para mantenernos estos últimos 12 meses al filo de la butaca, pendientes de cada paso.

El año de los divorcios y rupturas

Rosalia y Rauw Alejandro | Foto: Getty images Crédito: Getty Images

Este año 2023 estuvo marcado por diversas separaciones de famosos. Y aunque las causas de la mayoría se mantienen ocultas, hubo varias que no se libraron de las especulaciones. Tal fue el caso de Rosalía y Rauw Alejandro, así como Ricky Martín y su ex esposo Jwan Yosef, quienes se vieron envueltos en polémica por una supuesta infidelidad.

A la lista de parejas que le pusieron fin a su romance, se sumaron famosos como: Britney Spears y Sam Asghari; Andrea Legarreta y Erik Rubín; Galilea Montijo y Fernando Reina; Bad Bunny y Kendall Jenner; Sofía Vergara y Joe Manganiello; Kylie Jenner y Travis Scott; Ariana Grande y Dalton Gomez; Tania Rincón y Daniel Pérez, y Eduin Caz y Daisy Anahy, por mencionar algunos.

Los Premios Oscar dejaron fuera a las mujeres en la categoría de ‘Mejor Director’

Jonathan Wang acepta premio a mejor pelicula por “Everything Everywhere All at Once” | Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

Si bien la la 95.ª edición de los Premios Óscar se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, la gala ya se ha visto opacada por una controversia. De acuerdo con AFP “ninguna mujer fue nominada al Óscar a Mejor director, una ausencia que rápidamente provocó expresiones de rabia y denuncias de sexismo en las redes sociales. El tema ha generado críticas a lo largo de los años. Hasta hace dos años, la estadounidense Kathryn Bigelow había sido la única mujer en ganar el máximo premio de dirección de Hollywood, que recibió en 2010 por Vivir al límite”.

La huelga de actores y escritores en Hollywood

Pedro Pascal en la huelga de actores de Hollywood | Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

Las grandes producciones de Hollywood sufrieron un alto debido a la huelga de escritores y actores llevada a cabo desde el mes de julio de este 2023. Luego de un largo proceso de negociaciones que duro 118 días, finalmente se llegó a un acuerdo.

“Hoy hemos recibido una oferta desde la Amptp a la que han llamado ‘La última, la mejor y la final’. La estamos revisando y considerado la respuesta en el contexto de las críticas cuestiones que abordamos en nuestras propuestas”, anunciaban en un comunicado desde la SAG.

Selena Gomez vs Hailey Baldwin… de nuevo

Selena Gomez | Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

Los nombres de las famosas Selena Gomez y Hailey Bieber volvieron a ser noticia tras protagonizar un encontronazo en redes sociales derivados de los presuntos “ataques” por parte de la esposa de Justin Bieber y su amiga Kylie Jenner.

Luego de varias semanas de dimes y diretes, la intérprete de “Naturally” optó por poner un alto a los internautas que se volcaron en contra de la modelo.

Hailey Bieber | Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

Balenciaga se enfrenta a las críticas por su polémica colección

Anuncio de Balenciaga | Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

Tremendo descontento ocasionó la marca de lujo Balenciaga luego de mostrar a niños sosteniendo osos de peluche con arneses y otros accesorios BDSM en su última campaña titulada “Balenciaga Objects”, y aunque muchos fueron los intentos del público por lograr su caída, la marca optó por demandar por 25 millones de dólares a la productora North Six Inc. y al escenógrafo Nicholas Des Jardins por “reparación por daños extensos”.

Sin embargo, hasta el día de hoy, Balenciaga sufre los estragos de la desafortunada campaña por medio del rechazo del público, dentro y fuera de redes sociales.

Bad Bunny arremete contra la IA y los fans “falsos”

Bad Bunny | Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

El cantante puertorriqueño Bad Bunny no se salvó de las polémicas y una de las más comentadas se dio luego de que se viralizara una canción creada con su voz por medio de Inteligencia Artificial. En un arranque de ira, el famoso decidió compartir un contundente mensaje por medio de su grupo de difusión en Whatsapp.

“Si a ustedes les gusta esa canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo”, escribió el exponente del género urbano.

El libro de revelaciones de Britney Spears

Britney Spears | Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

“The Woman In Me” es el título del más reciente proyecto de Britney Spears, que ahora ha sido reconocido como la Mejor Autobiografía en 2023 por la comunidad virtual Goodreads. Dentro de sus páginas, la famosa recopiló diversas memorias que no dejaron bien parados a varios personajes dentro de su vida; tal fue el caso de su ex pareja, Justin Timberlake, quien habría convencido a la cantante de no llevar a término su embarazo.

La muerte de Matthew Perry

Matthew Perry | Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

El mundo del entretenimiento se conmocionó con el inesperado fallecimiento del actor de ‘Friends’, Matthew Perry. Los primeros reportes indicaron que su fallecimiento se habría dado por ahogamiento. Sin embargo, la autopsia arrojó resultados que no fueron concluyentes, según informó la oficina del forense del condado. Hasta el momento, la policía no descarta ninguna hipótesis en la investigación de su muerte.

Tekashi 6ix9ine en prisión por ataque al productor de Yailin la más Viral



Tekashi 6ix9ine | Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

Vaya 2023 ha vivido el cantante Tekashi 6ix9ine, pues luego de protagonizar una acalorada pelea mediática con la ex pareja de su novia Yailin, Anuel AA, terminó en la cárcel luego de ser denunciado por un presunto ataque físico al productor Diamond La Mafia.

“Hiciste que abusaran de los dos productores y lo grabaste, dándole dos muchachos sanos @6ix9ine dique pa humillarme cuando me llamaste con los videos, pero me hubiese encantado vernos rata, ahorita le subo las demás cámaras para los héroes patriota que estaban con él”, dijo el productor en un live de Instagram.

Yailin la más viral termina en la cárcel tras altercado con Tekashi 6ix9ine

Yailin la más viral, cantante de género urbano. Crédito: Cortesía

A pesar de que en un inicio su relación con el rapero Tekashi 6ix9ine pintaba como miel sobre hojuelas, la última parte del año se vio llena de escándalos con respecto a la parejita. Dicha ola de rumores culminó con el arresto de la joven dominicana a mitad del mes de diciembre.

De acuerdo con el propio rapero mexicoamericano, no tuvo mas remedio que compartir fragmentos de encontronazos que han escalado a la agresión física entre él y su pareja. A pesar de este hecho, optó por pagar la fianza de la influencer y dar borrón y cuenta nueva a esta oscura etapa.

