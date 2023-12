¿Prohibir o no censurar? México no sabe qué hacer con las corridas de toros en 2024

MÉXICO- Tienen el mismo ímpetu de lucha, aunque con fines opuestos. Por igual, los grupos a favor y en contra de las corridas de toros mexicanos no dudan en hacer manifestaciones con representaciones del sacrificio animal o, en sentido contrario, performances callejeros.

Los pro animalistas levantan carteles con imágenes sangrientas mientras los toreros simulan una lidia con elegancia y soltura para demostrar la razón de su profesión.

Pero la batalla por la censura o la reivindicación de la fiesta brava en México está por todo lo grande debido a la capacidad que tienen tanto fanáticos como opositores para sostener juicios y empujarlos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pelearon así cada día de 2023 y se prevé el mismo camino el próximo año entre amparos y suspensiones, medidas cautelares, instancias y todo lo que implica un proceso legal.

A principios de diciembre, la Segunda Sala de la SCJN revocó la suspensión que prohibía las corridas de toros en la Plaza México que estaba vigente desde mayo de 2022, entre gritos desesperados de los opositores a lo que consideran “crueldad animal’, “gozo por el sufrimiento de otras vidas sintientes”, “perversión”…

Aquel 7 de diciembre se reunieron en las afueras de la institución y hablaron con megáfonos y a grito abierto ante medios de comunicación:

“Ya es momento de quitar esas tradiciones que fomenten la violencia, un artista crea, no destruye, lo que ellos llaman fiesta brava realmente es un espectáculo en el cual ellos disfrutan con el sufrimiento”, dijo Sharon Katz, activista de la Anima Naturis.

Días antes de la resolución, los defensores de las corridas de toros hicieron una manifestación en la que participaron empleados, vendedores, toreros y fanáticos de la Plaza de Toros México, el principal recinto taurino del país que se ubica en la Ciudad de México y tiene capacidad para 42,000 personas.

“Estamos aquí para defender tanto las tradiciones y la tauromaquia, los gallos, la charrería y todo lo que es nuestra cultura y sobre todo nuestra libertad, es la libertad y nuestro derecho a elegir e ir a espectáculos que nos gusten”, destacó el torero José Mauricio.

“Cientos de miles de hectáreas del territorio nacional se mantienen sostenibles gracias a la dehesa de toros de lidia. Nuestra fiesta contribuye fuertemente con la economía, la sostenibilidad, la generación de empleos y el cuidado al medio ambiente sano”, agregó en redes sociales otro torero famoso: Joselito Adame.

La Segunda Sala de la SCJN revocó la suspensión que prohibía las corridas de toros en la Plaza México. Crédito: BRU GARCIA | AFP / Getty Images

LA DIVISIÓN

La muestra más tangible de que los mexicanos no tienen una postura unánime sobre la tauromaquia se observa en primer lugar en las cifras de norte a sur.

Los estados que la declararon como “un bien cultural y material” son: Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato.

Por otro lado, las entidades que la prohibieron son Sonora, que en mayo de 2013 se convirtió en el primer estado en prohibir estas actividades; Guerrero, en julio de 2014; Coahuila, en agosto de 2015; Quintana Roo, en junio de 2019; Sinaloa, en enero de 2022 y el caso de la CDMX en mayo de ese mismo año.

El debate está tan polarizado que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no opinar cuando se le preguntó en su tradicional conferencia de prensa matutina y sugirió hacer una consulta ciudadana como un recurso para que sean los habitantes de la CDMX u otras ciudades quienes decidan si quieren seguir o no con la Fiesta Brava.

“Estoy seguro que participaría mucha gente y eso le daría mucha fuerza y no es solamente un asunto legal, es un asunto moral y político para que no tengan que estar decidiendo sobre estos temas que es de interés de mucha gente, solo unos servidores públicos, que dependa del pueblo. No hay que tenerle miedo al pueblo y hay que confiar”, planteó.

De manera institucional, la Plaza México aplaudió la decisión reciente de la Suprema Corte que volvió a dar luz verde a las corridas de toros: hasta ahora ha sobrevivido por sus espectáculos musicales como los que tendrá en 2024 con Alejandro Fernández, y un concierto de la agrupación argentina Los Auténticos Decadentes.

A través de un mensaje de prensa dijo que “deja un precedente positivo en favor de las libertades y derechos constitucionales a la libre determinación, cultura, libre concurrencia y trabajo digno, así como valores como tolerancia y respeto”.

Pero mientras los protaurinos festejaban en la capital del país; en Guadalajara, la tercera ciudad del país, recibieron un banderillazo: un juez concedió la suspensión definitiva a los espectáculos taurinos en la Plaza Nuevo Progreso, que es la segunda más grande de México, después de que los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado de Jalisco confirmaron la resolución de la suspensión provisional de las corridas.

El debate está tan polarizado que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no opinar. Crédito: Hector Vivas | Getty Images

Este triunfo responde a un amparo interpuesto por el equipo de AnimaNaturalis y Cas Internacional con el argumento de que tales espectáculos violan el artículo 4 de la Constitución Federal relativo al derecho a un medio ambiente sano, en la Ley de Protección y Cuidado de los Animales, una estrategia que piensan seguir para embestir nuevamente en la CDMX.

“Esta resolución de la Corte la vemos como un paso atrás que vamos a utilizar para agarrar impulso y trabajar aún con más fuerza y motivación para lograr la meta que es que se prohíba torturar animales por diversión”, dijo Jerónimo Sánchez, director general de Justicia Justa, otra de las organizaciones opositoras.

Abogados consultados por este medio señalan que lo que significa la resolución de la corte en la Ciudad de México es que ya no habrá la medida cautelar que prohibía las corridas de toros, pero aún no se puede cantar victoria.

“Hay un juicio de amparo que sigue su proceso y la sentencia podría entonces recurrirse en segunda instancia y volver a la Corte”, dijo Javier Sánchez, litigante por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en juicios de amparo.

