Charlie Sheen fue atacado: una vecina intentó estrangularlo en su casa

Charlie Sheen fue atacado en su mansión de California. El miércoles, una intrusa irrumpió en la residencia del actor estadounidense en Los Ángeles para agredirlo.

Tras recibir una llamada de emergencia, la Policía de Los Ángeles acudió a la residencia de Charlie Sheen por un incidente violento entre el actor y una vecina, que intentó forzar la entrada a la residencia del protagonista de Two and a Half Men para atacarlo.

De acuerdo con TMZ, la mujer, identificada como Electra Schrock, de 47 años de edad, intentó forzar la puerta de la mansión de Sheen, quien al escuchar ruidos extraños se acercó a la entrada principal para ver qué ocurría. Al abrir la puerta, se encontró con su vecina, quien se abalanzó sobre él para intentar ahorcarlo.

Aunque el incidente pudo pasar a mayores, luego de intentar estrangular al actor hasta el punto de rasgar su camisa, Schrock se fue a su casa.

Cuando los oficiales de la Policía de Los Ángeles llegaron al lugar del incidente llamaron a las partes involucradas y arrestaron a la vecina del actor por asalto con arma letal con potencial daño o heridas graves y robo residencial, según la oficina del sheriff.

“Una vez contactaron a las partes involucradas, los agentes identificaron a Charlie Sheen como víctima de asalto”, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Los paramédicos que asistieron al lugar determinaron que no era necesario trasladar al actor de 58 años a un centro médico, ya que no resultó herido de gravedad.

No es el primer incidente entre Charlie Sheen y su vecina

De acuerdo con TMZ, el de esta semana no era el primer incidente entre los vecinos, puesto que en una oportunidad previa el vehículo de Sheen fue rociado con un líquido pegajoso.

Una fuente cercana al actor informó que tras ese suceso, Sheen intentó resolver la situación hablando con su vecina, con quien acordó superar sus diferencias y “dejar lo pasado en el pasado”.

Sin embargo, Schrock no estaba dispuesta a solucionar sus diferencias con el actor. Esta semana, un día antes del intento de estrangulamiento, habría tirado basura frente a la residencia de Sheen.

Hasta el momento, no se conocen los motivos de los altercados entre el actor y su vecina. Por su parte, Charlie Sheen aseguró que no sabe por qué la mujer lo atacó de esa manera esta semana.

Charlie Sheen, de 58 años de edad, es una estrella de Hollywood reconocido por su estilo de vida de chico malo, que lo ha involucrado en episodios de abuso de sustancias, violencia y relaciones con actrices porno.

Es conocido por su papel de Charlie Harper en Two and a Half Men, la cual abandonó de manera intempestiva después de una pelea con Chuck Lorre, productor del show.

Por su participación en Two and a Half Men, Sheen obtuvo cuatro nominaciones al Emmy. Luego de la serie protagonizó la serie Anger Management y fue la estrella invitada en The Goldbergs.

También ha actuado en películas como Platoon, Wall Street y Young Guns.

