El reto navideño de Joao Félix y Joao Cancelo con el FC Barcelona (Video)

Los portugueses del FC Barcelona, Joao Félix y Joao Cancelo, han cumplido un reto navideño que se ha hecho viral en las redes sociales. El divertido momento fue compartido a través del canal de YouTube del FC Barcelona y ha recibido innumerables comentarios positivos.

Ambos futbolistas aceptaron el reto y han competido por ver quién de los dos adornaba mejor un árbol de Navidad en tan sólo un minuto y medio. En el citado audiovisual publicado por la entidad azulgrana en las redes sociales, se ven momentos muy divertidos como el defensa haciendo un poco de trampa al final del tiempo, moviendo la estrella o haciendo un caño con una de las bolas.

Joao Cancelo valoró con una nota de 1,5 el trabajo de su compañero y Joao Félix, con un 0,5 el del zaguero. La publicación finaliza sin vencedores ni vencidos, pero con un claro mensaje: “Feliz Navidad a todos los culés”.

Esta no ha sido la mejor temporada para entidad blaugrana, sin embargo no dejaron pasar el mensaje para toda la fanaticada que ha sufrido los malos resultados y la mala situación de un equipo que aún no supera la partida de Lionel Messi y los problemas económicos.

A pesar de la complicada situación del conjunto culé, los dos portugueses han sido parte positiva de todo este proceso de renovación. De hecho el FC Barcelona estaría preparando la estrategia para quedarse con ambos jugadores para la próxima temporada, sin embargo hasta ahora son todo especulaciones.

Joao Felix y Joao Cancelo antes del entrenamiento con el FC Barcelona. Foto / Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Tanto los Joaos como el resto de la plantilla culé podrán aprovechar y disfrutar de estas festividades hasta el 28 de diciembre, cuando el equipo regrese a los entrenamientos de cara al encuentro ante la UD Las Palmas del 4 de enero. Los azulgrana esperan a comenzar el año de manera positiva, sumando tres puntos importantes para acortar distancias con los líderes de La Liga.

Por los momentos son estas dos nuevas incorporaciones del Barcelona que dan la cara por el club en estos momentos difíciles y les desean a todos los aficionados una Feliz Navidad.

