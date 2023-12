Jaime Lozano: “A mí nunca me han impuesto jugadores”

Jaime Lozano en este comienzo de ciclo con la Selección de México ha sido muy exitoso y eso ha hecho que se gane el respeto de varios directivos, pero en esta ocasión habló de los directivos que les gusta imponer jugadores y dio fuertes declaraciones.

“He escuchado que imponen jugadores y que nadie, nadie. A mí nunca, porque el día que me hagan eso me tengo que hacer a un lado. No sé si antes, pero a mí nunca”, dijo en una entrevista para FOX Sports.

El entrenador no está de acuerdo con que le digan en qué hacer, porque al momento que tengan que tengan que despedir a alguien es al estratega a quien van a sacar.

Jaime Lozano en su primer torneo con la Selección de México ganó la Copa Oro 2023 pese a no tener todas las cosas a su favor (Photo by ALFREDO ESTRELLA / AFP) (Photo by ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images)

“Si vas a un trabajo y te dicen: ‘Vas de comentarista, pero tienes que hacer esto, esto y esto’, pues hazlo tú. Si lo tienes tan claro hazlo tú ¿Para qué me pones si la tienes tan clara tú? Haz tu la chamba, para qué pongo yo la cara si pasan las cosas como tú quieres que pasen y si no salen soy yo el que pone la cara”, expresó.

De esta manera elige a los jugadores

Jaime Lozano en la misma entrevista comentó cómo es su manera de elegir a los jugadores al momento de concretar la convocatoria y una de sus referencias es el actual campeón del mundo Lionel Scaloni.

“Trato de ir por el momento del jugador y pensando un poco en lo que hizo Argentina, que fue el campeón, creo que Scaloni empezó por los nombres, pero se fue dando cuenta que tenía que meter al que mejor estaba”, confesó.

Otra de las cosas que dice es que el abrirle las puertas a los jóvenes le ha ayudado bastante y dice que esa fue una de las claves de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, porque jugadores que no estaban dentro de los papeles terminaron siendo titulares e importantes para conseguir el campeonato.

“Mac Allister o Enzo tuvieron minutos y eran jóvenes que de inicio no estaban. La selección es eso, tienes que aprovechar el momento que vive un jugador en su club y valoro mucho eso”, comentó con mucha seriedad.

Uno de los grandes retos que tendrá el próximo año el entrenador de la Selección Mexicana será tener una buena participación en la Copa América 2024 que se disputará en los Estados Unidos.

Santiago Giménez ha sido uno de los jugadores jóvenes que le ha respondido de buena manera a Lozano en lo que va de su corto paso por el combinado azteca, tanto con goles como con asistencias.

