Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de diciembre de 2023

Piscis

En este día especial, recuerda que la familia es lo primero. Dedica tiempo y amor a compartir momentos con tus seres queridos antes que las obligaciones diarias. Durante la reunión de Nochebuena, presta atención a los consejos de una persona mayor; podrían ser la clave para tu éxito profesional en el futuro.

No te sientas frustrada por proyectos no realizados a diario. Establece metas alcanzables y a corto plazo; ya llegará el momento de las grandes cosas. Además, vive el amor tal como se presenta, sin exigir lo imposible. ¡Que tengas un día lleno de amor, consejos sabios y metas alcanzables! Es importante que en esta fecha cambies tus actitudes negativas y comiences de cero con esas personas que has tenido problemas, la vida te da una segunda oportunidad en todos los ámbitos de tu vida pero necesitas poner de tu parte, no te confundas en tus sentimientos y déjale claro a tu celular hacia donde te diriges, podrías comenzar con tristezas en este día al recordar y pensar en una persona que ya es parte de tu pasado, no te sientas mal y mejor sonríe por los buenos y bellos momentos, que este día esté lleno de felicidad y cero preocupaciones, concéntrate en ser feliz con tu familia y en que nadie afecte tu felicidad.

Acuario

Es un día excelente para que tomes consciencia de tus increíbles habilidades y virtudes. Las circunstancias te recordarán lo talentosa que eres, así que ¡cree más en ti misma! Pero, no olvides mantener ese toque de humildad que te hace tan cautivadora.

Disfruta de las mejores horas del día junto a tu persona especial, que te hará sentir como si hubieras ganado la lotería. Sus detalles geniales te llenarán de felicidad. Piensa también en lo que le gustaría recibir a él. ¡Que tengas un día lleno de autodescubrimiento y momentos felices! Un proyecto de negocio estará más firme que nunca y familiares de tierras lejanas te visitarán. Es importante que cambies tu forma de actuar y ser con los demás pues llegas a caer en la arrogancia y en lo material, busca alguien que te complemente y que te haga sentir la persona más importante y no quien solo te llene de preocupaciones, celos, desconfianza y extermine tus sueños. En estas fechas hay muchos cambios en tu personalidad pues comenzarás a sentir compasión por tus enemigos, la vida te llenará de nuevas promesas y cambios importantes entre ellos la culminación de una amistad que no te dejaba nada de provecho, la oportunidad de reencontrarte con una persona de tu pasado que significó mucho en tu vida.

Capricornio

Es el momento perfecto para vivir el amor intensamente y descubrir su lado más espiritual. Los pequeños gestos cotidianos serán la clave, ¡valora cada uno de ellos! Te darás cuenta de que la pasión, aunque importante, no es la única base para algo duradero. Disfruta de un día excelente con tu pareja, llena de momentos positivos. Si estás soltero, abre tu corazón, porque podrías cruzarte con tu alma gemela. Además, ten paciencia, que un éxito importante a nivel profesional está en camino. ¡Que tengas un día lleno de amor y éxitos! Los sueños y metas son tuyos y no de tu familia, pareja o vecino así que concéntrate en cumplirlos y no pierdas tu tiempo en banalidades o cuestiones que no te dejan nada de provecho. Busca la manera de estar bien con quien se preocupa por ti y está al tanto de ti, recuerda que quien te procura es quien importa en realidad en tu vida. Amores nuevos y cambios en amistades estarán a la orden del día. Ya no te compliques tanto la vida y la existencia, haz tenido oportunidades para ser feliz pero las has dejado ir por estar ocupado con personas que solo te ching**an y friegan tu paciencia. Hay momentos en que te desesperas por no ver en claro tus metas y sueños y eso se debe a que no tiene un proyecto de vida planteado.

Sagitario

Hoy no será un día tranquilo, tendrás que tomar decisiones importantes tanto en el trabajo como en casa. Aunque parezca desbordante, tu esfuerzo dará frutos positivos a diario, ¡así que mantén la calma y sigue adelante! Recibirás noticias sobre algo que pediste, pero cuidado, porque puede suponer un gasto imprevisto. Controla tu dinero para evitar sorpresas desagradables. En el amor, si ya no sientes interés en alguien, sé claro y díselo. Tal vez puedan quedar como amigos, una opción mucho mejor. ¡Que tengas un día lleno de decisiones acertadas! Un viaje se visualiza muy pronto y se materializa un gran sueño, ya no permitas que tus planes o sueños se queden en el camino, trabaja en ellos y cúmplelos ahora. Es importante que no dejes nada para otro día y actúes hoy, las mentiras piadosas podrían convertirse en una bomba de tiempo que tarde o temprano te podría afectar. No te confundas en lo que sientes y hacia dónde te diriges, deja las cosas en claro con las personas que te rodean pues podrías cometer errores al jugar con los sentimientos de las personas. Es momento que cambies actitudes negativas y comiences a ver la vida de manera distinta, estas en fechas muy perras para cambiar todo eso que consideras un defecto o solo te atrasa en tus planes.

Escorpión

Hoy es un día para la familia, y disfrutarás mucho con tus seres queridos. Aunque tu chico no pueda acompañarte a la cena, aprovecha la tarde para vivir momentos románticos, un regalo de emociones que seguro apreciará. Si te enteras de que alguien cercano lo está pasando mal, no dudes en llamarlo o visitarlo. Tu atención puede hacer la diferencia y aliviar su soledad en esta Nochebuena. Que tu día esté lleno de amor, momentos especiales y buenas acciones, ¡Feliz Nochebuena! Te vienen nuevos amores y oportunidades de concretar un friegos de cosas que has traído en mente. Ya no busques pretextos para justificar tus errores, la vida te colmará de una oportunidad muy grande para crecer en el trabajo y en la familia. Momentos importantes se aproximan, deberás de pensar mucho las decisiones que tienes que tomar en tu vida pues podrías cometer grandes errores si te apresuras. Se arreglarán problemas con una amistad y un familiar te dará una grande sorpresa. No esperes nada de nadie y mejor preocúpate más por atender tu vida. Vienen días en que andarás con el gaznate muy suelto, estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad o coraje con el mundo debido a que muchos planes y situaciones no te han resultado como esperas. Si ya te mandaron al chorizo o fuiste tú quien mandaste a alguien, ponte las pilas que hoy es día de empezar de nuevo y mandar todo a la fregada, urge renovarte y quitar de tu vida todo eso que te causa indigestión o no te deja avanzar.

Libra

Será una Nochebuena de emociones intensas, ¿verdad? Tu sensibilidad está a flor de piel, y es normal sentir esa mezcla agridulce. Permítete vivir plenamente las emociones, incluso si hay lágrimas. Expresa tu amor a tus seres queridos y a tu pareja, algo que no sueles hacer a diario. Aunque sientas nostalgia por lo perdido, al final te darás cuenta de que eres de las personas que se sienten más felices en estas fechas. ¡Contagia esa felicidad a quienes te rodean! Que esta Nochebuena sea llena de amor y alegría para ti. Podrías ser víctima de una traición por parte de una amistad. Es momento que pienses más en tu persona antes de los demás, sueles sacrificarte mucho por el ser amado y dejas aún lado cuestiones que deberían de ser más importantes como tus metas y sueños. Muchos de tus pensamientos sobre cierta persona resultarán ciertos, no te desanimes ni decepciones, recuerda que al final las cosas caen por el mismo peso. Te esperan momentos muy culer**os pues habrá personas en tu trabajo o en tus amistades que querrán fregarte o hacerte sentir mal por errores de tu pasado. Al finalizar los días te sentirás muy triste pues estarás extrañando a quien ya no está a tu lado, la vida no se detiene, no te martirices por esas cosas y busca maneras de ser feliz.

Virgo

Sé que el trabajo previo a Nochebuena te resulta un poco cuesta arriba, pero hoy verás que cada esfuerzo valió la pena. En el camino, conocerás a gente nueva, ¡y entre ellos podría haber alguien que te ayude a nivel profesional! Muestra tu optimismo y diviértete, dejarás una excelente impresión.

En el amor, si estás soltera, prepárate para atraer a personas fascinantes. Olvida lo pasado y no te preocupes por lo que no puede ser. Concéntrate en lo que tienes ahora, que es mucho y positivo. Si alguna vez te sientes nostálgica o pesimista, borra esos sentimientos de tu mente. Y para los que están en pareja, ¡prepara algo sorprendente para recordar lo enamorada que estás! ¡Que tengas un día lleno de alegría y oportunidades! Deja los malos entendidos y las traiciones en el pasado, comienza de cero y aprovecha lo que tienes a tu paso para consolidar metas y sueños. Amistad se aleja pero llegan dos nuevas personas a tu vida que te harán mejorar en muchos de tus aspectos negativos. Aprovecha cada momento que tienes con tu familia para demostrarles el amor y cariño que sientes, algunas veces eres muy seco y te cuesta trabajo expresar lo que sientes, eso te hace ver como una persona muy fría sin embargo por dentro derrochas amor por tus seres queridos. No se ve un terreno claro en el amor sin embargo con el paso de los días te darás cuenta que no necesitas de una persona a tu lado para ser feliz, haz aprendido a querer tu soledad e individualidad.

Leo

En esta temporada de regalos, recuerda mantener un toque de sensibilidad. Aunque estés en una buena racha económica, no necesitas tirar la casa por la ventana. Opta por regalos significativos, pero no excesivamente caros. En las comidas, menos, es más, así que elige platos sencillos, saludables y exquisitos. Cuando recibas a la familia en casa, no olvides que los festines están pasados de moda. Lo importante es cuidar los detalles para cada persona y transmitir cariño. ¡Esmérate aún más con tu pareja, Leo! Dedícale tiempo a hablar sobre el presente y esos proyectos de futuro. ¡Que estas fiestas estén llenas de amor y moderación para ti! Te esperan momentos muy buenos en próximas fechas sin embargo estarás extrañando a personas de tu pasado que fueron muy importantes para ti, no te estreses ni te compliques la existencia, disfruta lo que la vida pone a tu camino y ya no gastes tus energías en lo que pudo ser, recuerda que mientras te complicas la existencia la vida pasa y pierdes tu tiempo en pendej**adas. Tu carácter siempre será lo que te distinga, tienes el poder para ser líder y tener siempre el control de lo que sucede. Siempre queriendo imponer tu voluntad y dar órdenes, es tu naturaleza y no puedes evitarlo. Muchas posibilidades de embarazo en la familia y la oportunidad de cambiar cierta cuestión negativa de una persona.

Cancer

En esta Nochebuena, la clave es mantener la calma. Si el tiempo se te escapa, no te alteres, ¡improvisa con tranquilidad en la cocina! Sorprende a todos con tu arte gastronómico, y verás cómo triunfas por todo lo alto.

En el ámbito sentimental, si estás en una relación de largo recorrido, apoya a tu pareja en sus metas. Aprovecha la noche de paz para resolver roces diarios y arreglar cualquier diferencia pendiente. ¡Que esta Nochebuena sea de armonía y amor! Tus errores son perdonables siempre y cuando de verdad te arrepientas. Podrías hacer una promesa a cierta persona que no vas a cumplir, trata de no comprometerte con nadie en estas fechas. Si tienes dudas sobre cierta persona no avances, no sigas y has caso a tu instinto, recuerda que la gente te podrá decir todo lo contrario pero lo más importante será lo que tu corazón te diga y dicte él no se equivocará. Ya no temas a cambios en tu vida, cualquier cambio que llegue será para tu beneficio pues los planetas muestran la llegada de una persona del signo de acuario o capricornio que te enseñará el verdadero valor de la vida.

Géminis

Se avecina un día fantástico, aunque la nostalgia navideña te acaricie el corazón. Si la soledad sentimental te hace pensar en tiempos pasados, recuerda que es solo la emotividad jugando. No te encierres en esa melancolía, busca el refugio de la familia y los amigos. Y atención, que hay una persona que ha captado tu atención y hoy te dirá algo que llegará al alma. No te cierres, dale una oportunidad. Quién sabe, podría ser el inicio de algo especial. ¡Disfruta del día! Ya deja de buscar información de personas de tu pasado no hay nada que te importe saber de ellos o ellas, preocúpate por tu vida y por lo que está pasando en ella. Viene un ciclo muy perro iniciando el 2024 pues te dará grandes satisfacciones y alegrías. Muy pensativo andarás en estos días, te preocupa un ching**os el futuro y tienes temor a lo que venga. No descuides a tu familia y muéstrales cuanto te importan. Podría llegar una noticia de una amistad que te pondrá algo incómodo o incomoda, no te estreses, que no te afecte lo que sucede en tu alrededor. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, sobre todo entrando el año, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro. No pienses tonterías que no son, ni existen, antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente, bajaras de peso poco a poco sin proponértelo.

Tauro

Es momento de cambiar el chip y tomarte la vida con calma, especialmente en ocasiones especiales. No llegues agotada a las celebraciones; necesitas esos ratitos de descanso diario. En este día festivo, olvídate de las compras agotadoras y date un capricho: un baño relajante, una mascarilla para brillar por la noche. Y ojo, que este día trae sorpresas. Con esa persona especial que conoces desde hace poco y no ves a diario, prepárate para un momento mágico. Podría sorprenderte con un detalle encantador. Así que, ¡cuida de ti y prepárate para disfrutar de momentos inolvidables! Es probable que recibas mensajes de personas que no esperas, te sacará algo de onda pero al final te llamará mucho la atención el de cierta persona. Debes de tener un chin**gos de cuidado con las decisiones que vayas a tomar después de navidad pues podrías cometer grandes errores que lamentarías muy pronto. Tiempos importantes en tu vida se aproximan por estas fechas, acércate más a tu familia pues en estos momentos requieren mucho de tu compañía. Ten cuidado con cambios de humor y con la llegada de una persona de piel morena, no tiene buenas intenciones y podría meterte en problemas graves.

Aries

El universo te sonríe con oportunidades para volver a enamorarte. Después de tiempos complicados en el amor, te espera una lista de pretendientes. Pero ¡alto ahí! No te apresures, dale tiempo al tiempo. No caigas en las redes del primero que te tire los trastos. Sé selectiva/o y espera a que la conexión sea genuina. Si ya tienes pareja, dedícale tiempo de calidad hoy. La familia, sobre todo si no la ves a diario, también merece tu atención. Esa habilidad organizativa que tienes será tu mejor aliada para hacerles felices. Recuerda, la imaginación es la chispa que aviva la pasión. ¡Que el amor te envuelva! Valora lo que tienes a tu alrededor y no te compliques tanto la existencia. Es probable que la vida te ponga pruebas muy fuertes para que valores lo que tienes en tu vida, el amor podría constituir un tesoro inalcanzable para ti pero eso se debe a que sueles buscarlo en lugares o con personas equivocadas. Estas en una etapa algo compleja pues traes las tristezas a flor de piel, para los Aries estas fechas son muy complicadas pues suelen entristecerse al ver que muchos sueños no se consolidaron, personas se fueron de su vida o familia no se encuentra del todo bien.