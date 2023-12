Jaime Lozano habló del consejo que le dio Javier Aguirre: “Ojalá que no la cague como él”

Jaime Lozano ha tenido buenos resultados frente a la Selección mexicana, pero el estratega reconoció que ha recibido bastante ayuda de entrenadores con bastante experiencia con la “Tri”, con experiencia en el fútbol europeo y también con bastante rodaje en el fútbol mexicano.

En el programa La Última Palabra comentó que ha recibido varios consejos en la parte técnica de Javier Aguirre, Rafael Márquez, Carles Puyol. También dijo que en un momento Bernardo Cueva. Ricardo La Volpe y Fernando Hierro dieron su opinión, pero después dejaron de darlos por ocuparse en otras actividades.

“Se armó, creo que he hablado con todos al momento, menos con La Volpe, que no sé si se bajó o lo bajaron”, dijo Lozano en el programa de Fox Sport.

Rafael Márquez siempre ha ayudado al seleccionador a conocer un poco más a estudiar y concoer a los jugadores que hacen vida la Liga MX . (Photo by Ulises Ruiz / AFP) (Photo credit should read ULISES RUIZ/AFP via Getty Images)

También ha dicho que se ha centrado mucho en estudiar y prepararse para poder saber como sacarle el mejor provecho a sus jugadores al momento de los encuentros y cómo manejar el grupo.

“Hemos hecho zooms prácticamente con todos. Cuando no estoy en un equipo me gusta ir a los entrenamientos, hablar con los técnicos; me gusta mucho ir a Europa, y aunque no todos te abren las puertas, me gusta aprender de cómo entrenan”, expresó el actual entrenador de la Selección de México.

Una de las cosas que aseguró Lozano es que en la conversación que ha sostenido con el entrenador Javier Aguirre han sido mucho aprendizaje, debido a que es alguien que dirigió a la selección en momentos muy complicados.

El estratega sabe que una de las cosas que debe hacer es cometer sus propios errores para poder aprender y que no debe repetir las fallas que en el pasado le condenaron históricamente a otros seleccionadores.

“El tema de Javier Aguirre, se me hace un gran técnico, posiblemente lo mejor que ha dado este país; y saber lo que él vivió en estos dos procesos en Selección Mexicana, ojalá no la cague igual que él que la cagué de otra manera. Aprender de ellos me ilusiona y gusta”, expresó Lozano en la entrevista.

Javier Aguirre ha ayudado bastante a Jaime Lozano en su etapa como entrenador de la Selección de México (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

También una de las cosas que comentó es que le gusta hablar sobre las fallas que tuvieron los entrenadores que ya estuvieron en su posición para aprender muchas de las cosas que la que ellos fallaron.

“Aunque no me los hubieran impuesto, porque he hablado con otros que no están en el consejo, que me interesa saber qué piensan o hicieron bien o mal, qué hubiera cambiado, eso es bueno para mí” afirmó

