Jaime Lozano sobre “Memo” Ochoa: “No es alguien que si lo sacas te echa el grupo encima”

Guillermo “Memo” Ochoa ha sido uno de los jugadores indiscutibles en el ciclo de Jaime Lozano al frente de la Selección de México. Sin embargo, el entrenador aseguró que no considera que el experimentado guardameta vaya a convertirse en un problema una vez que no siga formando parte de la planificación del estratega.

Así lo confesó Lozano durante una participación en el programa La Última Palabra de Fox Sports, en la que el entrenador mexicano dio a conocer el panorama en la portería del combinado azteca que afronta un 2024 en el que disputará la Copa América que se realizará en Estados Unidos así como el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Memo es espectacular dentro y fuera del terreno de jugo, no es alguien que si lo sacas te va a echar el grupo encima o te va a hacer caras”, reconoció Jaime Lozano quien ha mantenido la confianza en el portero a pesar de que no ha vivido buenos momentos esta temporada con el colista de la Serie A, el Salernitana.

Jaime Lozano se prepara para un 2024 movido con la Selección de México en la que espera repetir el éxito mostrado en la pasada Copa Oro 2023 en la que salió campeón. (Héctor Vivas/Getty Images)

“Él lo entiende todo porque lleva todos los años en la Selección de México, entiende muy bien su papel. No sé si va a estar todo bien, pero lo voy a hablar”, agregó el director técnico haciendo referencia a la posibilidad de que “Memo” Ochoa pierda el protagonismo dentro del combinado mexicano del que actualmente es el capitán.

Guillermo Ochoa, de 38 años, actualmente se recupera de una lesión sufrida en el hombro derecho durante la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones que México disputó ante Honduras el pasado mes de noviembre y con cada temporada que pasa se va reduciendo el tiempo para el experimentado guardameta con la selección mexicana.

“Hay jugadores que no he convocado y hablé con ellos. Si quería venir, si no quería, si le ilusionaba. Hay otros que no he llamado porque no creo que tengan el nivel. No creo que Memo vaya a ser un tema”, prosiguió el entrenador mexicano quien también reveló que maneja varios nombres para el momento en el que “Memo” Ochoa ya no esté en El Tri.

El seleccionador mexicano, Jaime Lozano, saludando al portero Luis Malagón luego del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Honduras. (Héctor Vivas/Getty Images)

“Es importante tener a alguien listo por cualquier cosa. Afortunadamente (Luis) Malagón tapa en el América, que cada semana te exige en ganar- El otro está en Italia (Ochoa), éste está acá, pero si hay que darle a él, a Acevedo, Pepe Toño o Julio, el que sea, hay que darles más minutos para que estén a la altura”, consideró el estratega.

Malagón, guardameta titular de las Águilas del América que se coronaron recientemente campeones del fútbol mexicano tras vencer en la final del torneo Apertura 2023 a los Tigres de la UANL, fue el encargado de asumir la portería de México tras la lesión de Ochoa en la serie contra Honduras. El guardameta respondió a la oportunidad y se perfila como la primera opción bajo los tres palos.

