Jaime Lozano felicita a Raúl Jiménez por su despertar en el Fulham: “El fútbol lo está premiando”

El director técnico de la Selección de México, Jaime Lozano, aseguró que siente satisfacción por el buen momento que está viviendo Raúl Jiménez, con el Fulham de la Premier League inglesa, algo que para el estratega azteca es una recompensa al trabajo constantes que hace el delantero azteca.

Raúl Jiménez, que este domingo se enfrentará con el Fulham ante el West Ham en un partido correspondiente a la jornada 16 del campeonato inglés, ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos de su equipo, una racha con la que le puso fin a más de seis meses sin poder anotar.

“Me da mucha emoción por él, me da emoción porque muchas veces cuando un delantero no hace goles la gente puede pensar que está en mal momento y no es nada más hacer goles”, comentó Jaime Lozano al canal TUDN durante el sorteo de la Copa América 2024 que se celebró el jueves en Miami.

Raúl Jiménez cuenta con la confianza de Jaime Lozano quien lo mantiene dentro de las convocatorias de El Tri a pesar de los momentos en los que no ha estado fino de cara al gol. (Héctor Vivas/Getty Images)

“Raúl cuando lo convocamos por primera vez a la selección hizo tres goles en dos partidos y después no había podido hacer más que uno en Inglaterra”, recordó Lozano, quien ha mantenido la confianza en el delantero para estar presente El Tri.

Para el entrenador del combinado mexicano este despertar que está viviendo Raúl Jiménez es el producto del esfuerzo que le pone el atacante de 32 años que esta temporada ya suma tres goles en 14 partidos disputados con el Fulham por el campeonato inglés.

“Lo está premiando el fútbol como siempre premia al jugador que es constante, que es profesional y que muchas veces trabaja más para el equipo que para él mismo”, comentó Lozano destacando las cualidades de Jiménez.

El despertar goleador que está teniendo Raúl Jiménez es una gran noticia para el Fulham que lucha por mantenerse en la mitad de la tabla de la Premier League inglesa. (Justin Setterfield/Getty Images)

“Me da mucho gusto por él, le mandé un mensajillo de felicitaciones y se le notaba la alegría, es un gran jugador y sobre todo una gran persona”, prosiguió el entrenador haciendo referencia al jugador que viene de marcarle un doblete al Nottingham Forrest en la goleada 5-0.

Un duro camino para llegar a la Copa América

Jaime Lozano dijo presente en el sorteo de la Copa América 2024 en la que México quedó ubicada dentro del Grupo B del torneo junto a Venezuela, Ecuador y Jamaica, una clasificación que para el estratega mexicano fue bastante complicada de conseguir.

“Llegamos bien, sufrimos y sufrimos bastante, creo que más de lo que esperábamos todos, pero Honduras hizo muy bien las cosas, sobre todo en casa”, recordó el técnico sobre la serie de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En la serie ante los hondureños, El Tri se tuvo que recomponer después de una sorpresiva derrota 2-0 en la ida disputada en Tegucigalpa para darle la vuelta a la eliminatoria y conseguir una victoria por idéntico resultado en el Estadio Azteca y terminar forzando los penales en donde se quedaron con el triunfo.

