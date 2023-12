Bernardo Silva: “Si Messi no gana el mundial el balón de oro era para Haaland”

El año 2023 fue uno bastante alegre y lleno de emociones, así como también recuerdos únicos para el argentino Lionel Messi, quien luego de su salida abrupta del Paris Saint Germain de Francia, consiguió arribar a los Estados Unidos y unirse al Inter Miami de la Major League Soccer y posterior a ello conseguir obtener el octavo Balón de Oro de su carrera.

Sin embargo, el haber obtenido este galardón despertó la polémica en todo el mundo del fútbol, especialmente en las rede sociales, ya que muchas personas se han mostrado en completo desacuerdo e inconformes con esta decisión.

Una de las figuras más reconocidas de tiempos actuales, el portugués Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, quien ganó todo en la última temporada, dio su punto de vista sobre este tema y dejó saber que en su pensar sobre Messi siendo el mejor jugador de una temporada que tuvo a su compañero de equipo, el noruego Erling Haaland como el máximo anotador de la Champions League.

“Hoy en día, cuando se miran trofeos individuales, la gente se fija mucho en las estadísticas. Normalmente, ganan los jugadores que marcan más goles…”, comentó Bernardo Silva cuando le cuestionaron sobre el Balón de Oro. “Si el Bayern gana la Champions, el delantero del Bayern que marcó 40 goles en la temporada ganará el Balón de Oro. La gana el City… y casualmente no fue Haaland, porque Messi ganó el Mundial. Sin embargo, de no ser por el Mundial, Haaland habría ganado el Balón de Oro”, aseguró el futbolista miembro de la Selección Nacional de Portugal.

“Normalmente, los goleadores acaban ganando premios individuales. ¿Si estoy de acuerdo? Honestamente, puedo decirte que no. Pueden ganar, porque a veces incluso son los más influyentes. Ahora bien, quiero dejar bien en claro que no estoy de acuerdo con esa idea de que sólo quien marca goles debe ganar el Balón de Oro, pero así funciona el fútbol hoy en día”.

Además de esto Silva comentó que considera que hoy en día se les da más valor a los números que a lo que en realidad sucede en cancha, los contextos y demás: “Las estadísticas valen poco… Me gusta mirar las estadísticas sobre los partidos ganados. Me gusta ver qué jugadores tienen mayor porcentaje de victorias en la Champions, en la Premier League, en campeonatos, porque al final el impacto que tiene un jugador en un equipo no se solamente por goles o asistencias”.

“Hemos llegado a un punto en el fútbol en el que llegamos a la exageración, en que un mediocampista que marca 20 goles es mejor que uno que marca 10, y podría serlo, pero no siempre es así, porque hay muchas maneras de jugar. Hay que mirar el partido en su conjunto y no sólo mirar las estadísticas, porque hay jugadores con características muy diferentes”, sentenció.

A pesar de todo esto, Erling Haaland continúa jugando a un excelente nivel en el Manchester City y se encuentra en carrera contra Kylian Mbappé (Paris Saint Germain), Harry Kane (Bayern Múnich) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr) para ser el máximo goleador del año 2023 y lo que se supondría tendría como ganador de la Bota de Oro a quién culmine en primer lugar.

Oportunidades para ganar un Balón de Oro no le van a faltar al espigado 9 noruego en su carrera profesional y eso es un hecho, solo debe ser paciente, constante y dejar que su trabajo en cancha sea el que hable y esos resultados serán su carta de presentación para poder tener una carrera llena de premios, palmares en el nivel élite a nivel de clubes y selecciones.

