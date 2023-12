Evaluna Montaner revela que mientras estuvo embarazada nunca acudió al médico

Hace ya más de un año que Evaluna Montaner tuvo a su hija Índigo, y a pesar de que durante su embarazo ella y su esposo Camilo compartían fotos en las redes sociales, a lo largo de todo ese tiempo la actriz y cantante no visitó a ningún ginecólogo, ni se hizo un ultrasonido.

Entrevistada en el podcast “Pensándolo Bien, Pensábamos Mal”, conducido por Stefanía Roitman (su cuñada), Montaner dijo que una partera fue quien la atendió: “Camilo se puso estudiar las cosas de maternidad y paternidad. Siento que eso nos cambió también. La experiencia del parto fue única, porque hay una cosa que se llama un plan de nacimiento…pasárselo a tu doula, a tu partera, a tu obstetra”.

Evaluna dijo también que siempre quiso tener un embarazo holístico, pero al final su parto fue muy parecido al de millones de mujeres: “Yo quería parir en la bañera, en agua caliente…y yo decía: ‘Es poco natural la posición que ponen en el hospital, porque la gravedad como que no funciona de esa manera, las piernas levantadas’. Estuve 29 horas en trabajo de parto, luego nos movimos a la ducha, hasta que quedé en mi cama, con las piernas arriba, pariendo como yo dije que no iba a parir”.

En cuanto a revisiones, la también cantante reveló que no hubo ninguna: “Yo no tuve un ginecólogo. Nadie me hizo ultrasonidos, ecografías, ni nada por el estilo. Todo el embarazo fue completamente un acto de fe; todo fue con una partera con la que escuchaba su corazoncito en un estetoscopio, pero nunca vi cómo iba, y ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña”.

Tras estas declaraciones la hija del cantante Ricardo Montaner ha recibido todo tipo de críticas. Algunas se centran en su decisión de haber dado a luz a su hija de esa forma, mientras otras exponen el riesgo que conlleva la falta de un diagnóstico médico profesional. La pequeña Índigo nació el 6 de abril de 2022, y goza de buena salud.

