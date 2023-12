Lanzan narcocorrido inspirado en la captura de “El Nini”, jefe de escoltas de Los Chapitos

Uno de los golpes más contundentes que logró el gobierno de México en materia de combate al crimen organizado fue el arresto de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”.

Este líder criminal era nada menos que el jefe de seguridad de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por lo que conoce muy bien la estructura del Cártel de Sinaloa.

A poco más de un mes de su captura en la ciudad de Culiacán, surgió un nuevo corrido en el que se relatan algunos detalles de su detención, según reveló el acordeonista principal de la agrupación “Cartel”, la cual también es originaria de Culiacán y se caracteriza por su ritmo norteño.

La melodía, que al parecer lleva por título “Objetivo Nacional”, no ha sido lanzada de manera oficial, sin embargo, el acordeonista conocido como Piyuyi les regaló un adelanto a sus fans a través de su cuenta en Instagram.

“Saludos y bendiciones para todos amig@s, les deseo que pasen una muy feliz navidad y próspero año nuevo, que se diviertan y disfruten mucho. Ahí les va la mitad del corrido, solo una probadita para que le vayan tanteando, me dicen qué les parece en los comentarios”, escribió el músico junto al video en el que aparece cantando el corrido.

En un fragmento de la canción se detalla el operativo que implementaron las autoridades para incomunicar a “El Nini” y poder capturarlo. “Me tumbaron la señal / no me pude comunicar ni por radio o celular / porque tomaron todas las precauciones para no fallar / Era objetivo nacional”.

En otra parte de la melodía se hace referencia a las diversas ocasiones en que el gobierno mexicano intentó atraparlo sin éxito, como ocurrió el 5 de enero de 2023, fecha en que se concretó el arresto de Ovidio Guzmán.

“Como ya podrán imaginar, yo no era fácil de escapar / pero sí los hice batallar porque muchos años lo intentaron y les fallaba el plan / En prisión me tienen ya”, señala el corrido.

Finalmente, el tema musical menciona la colaboración de las agencias mexicanas de seguridad con el Ejército, e incluso dependencias de Estados Unidos para lograr la captura de “El Nini”.

“La medalla se colgaron ya / los de la Guardia Nacional, los marinos y la Sedena / También apoyaron gringos. Ese y otros más”.

Sigue leyendo:

– Revelan presunta reunión de Los Chapitos para pactar la entrega o la muerte de “El Nini”.

– Tras la captura de “El Nini”, Los Chapitos designan a nuevo jefe de seguridad y es igual de sanguinario.