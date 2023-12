Andy Ruiz afirmó sentirse muy feliz tras la victoria de Joseph Parker sobre Deontay Wilder

Andy Ruiz, excampeón unificado de peso pesado, afirmó sentirse muy feliz luego de que Joseph Parker dominara por completo a Deontay Wilder y lo derrotara por tercera vez en su carrera en Arabia Saudita, evento que vivió de cerca el mexoamericano.

En declaraciones a iFL TV, Ruiz expresó que estuvo orando durante el enfrentamiento para que Parker saliera victorioso por todas las declaraciones en su contra que hizo el “The Bronze Bomber” cuando estaban negociando una posible pelea.

“En realidad estaba orando por Joseph Parker, quería que ganara. Quería que le diera una paliza a Wilder porque estaba hablando mier**. Habló tanta mier** con todos diciendo que iba a noquear a este tipo, a ese tipo, y yo estaba super feliz con Joseph Parker, hombre”, dijo.

Deontay Wilder fue derrotado por Joseph Parker en su retorno al ring después de un año inactivo. Foto: Richard Pelham/Getty Images.

“Yo quería ganarle a Wilder, y me habría gustado tener la oportunidad de ganarle. No lo sé. Creo que era su falta de rapidez; se veía lento y pasmado. No sé qué le pasó. Por eso no me gusta hablar mal de un peleador antes de una pelea o en la promoción. Por eso me gusta mantenerme humilde y tranquilo. No me gusta hablar de los peleadores, porque cada peleador es peligroso y puede pasar cualquier cosa”, agregó.

En la pelea, Joseph Parker dominó por completo a Deontay Wilder y venció sorpresivamente por decisión unánime de los jueces después de doce asaltos. El estadounidense fue muy criticado por los expertos del boxeo porque se vio en muy mal forma durante este enfrentamiento.

Cabe destacar que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) había ordenado una pelea eliminatoria entre Andy Ruiz y Wilder para elegir al próximo retador de Tyson Fury, pero fue cancelada por el organismo después que ambas partes no lograran un acuerdo.

El pasado mes de julio, los excampeones de peso pesado estuvieron en un constante toma y dame en entrevistas y redes sociales luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para el enfrentamiento. Según el padre y manejador de Ruiz, Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% ($10 millones de dólares) para aceptar la pelea.

Joseph Parker sorprendió al derrotar a Deontay Wilder en las tarjetas de los jueces en Arabia Saudita. Foto: Richard Pelham/Getty Images.

Andy Ruiz, de 33 años, ahora tendrá que esperar hasta el 2024 para buscar un nuevo oponente y concretar su regreso al ring. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y dos derrotas como profesional.

Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, regresó a la acción después de un año de inactividad y sufrió su tercera derrota a manos de Joseph Parker. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 3 reveses.

