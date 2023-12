Chris Algieri dice que David Morrell podría vencer a Canelo Álvarez: “Es la definición de alto riesgo”

Chris Algieri, excampeón mundial y comentarista, expresó que David Morrell podría vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez si se llegaran a enfrentar por el campeonato indiscutido de peso supermediano porque lo considera un peleador peligroso y de alto riesgo.

En declaraciones a ProBox TV, Algieri cree que Morrell tiene las habilidades para derrotar a cualquiera en la división de las 168 libras, incluido Canelo Álvarez, y le gustaría verlo contra los nombres importantes, aunque sabe que todos evitarán enfrentarlo.

“David Morrell, ese es un mal (hombre). Él puede pelear y lo he estado diciendo por un tiempo. Es alto, largo, tiene habilidades de boxeo, tiene potencia, tiene instinto de remate. Es un tipo muy difícil de tratar y creo que la gente lo evitará tanto como sea posible. Él es la definición de alto riesgo, baja recompensa, porque no es muy conocido, no tiene muchas peleas”, dijo.

Canelo Alvarez defenderá su título indiscutido el cinco de mayo y no tiene en mente a David Morrell. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

“Le estarías dando una plataforma, uno de esos tipos que están por encima de él. Escuche, podría derrotar a cualquiera. Podría vencer a Canelo. Pude ver eso. Él tiene la habilidad, la habilidad y el tamaño. Creo que podría vencer a cualquiera en la división. No estoy diciendo que lo hará. Me gustaría verlo contra esos tipos importantes, pero es super talentoso y un tipo muy, muy peligroso. Me gusta lo que veo de él. Hace lo que se supone que debe hacer. Hablamos de eso antes”, añadió.

Aunque una posible pelea entre David Morrell y Canelo Álvarez es posible, el cubano no cree que lo considere como un oponente potencial para desafiarlo por su campeonato indiscutido en el futuro y explicó que la razón es porque el mexicano no tiene una buena experiencia contra peleadores nacidos en Cuba.

“Canelo tiene 33 años, el año que viene 34. No tuvo una buena experiencia con los (peleadores) cubanos. Recuerdas a (Erislandy) Lara, así que cuando peleó contra Lara era más joven. Ahora es mayor, entonces es diferente. El tiempo no perdona, en definitiva”, dijo en una entrevista con BoxingScene.

David Morrell quiere subir al ring con David Benavídez y espera hacerlo en el 2024. Foto: David Becker/Getty Images.

Cabe destacar que Morrell aprovechó su espectacular actuación ante el peleador africano para pedir el chance nuevamente de enfrentar a David Benavídez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y su objetivo principal, y está seguro de querer hacerlo en 2024 si el mexoamericano no consigue la pelea con Canelo Álvarez.

David Morrell, de 25 años, es el monarca regular de 168 libras de la AMB y ahora quiere conseguir de una vez por todas la pelea contra David Benavídez. El peleador cubano solo tiene 10 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

