Entrenador de David Morrell considera pelea con Canelo Álvarez después del nocaut a Agbeko

Ronnie Shields, entrenador de David Morrell, está considerando una posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez luego de la victoria por nocaut del cubano sobre Sena Agbeko el pasado fin de semana en el The Armory en Minneapolis.

En una entrevista con Fight Hype, Shields expresó que quiere lo que Morrell desee y que su trabajo es solo prepararlo, pero afirmó que el cubano ya ha hecho dos o tres mandatos para pedir un enfrentamiento contra Canelo Álvarez.

“Quiero lo que él quiera. Como entrenador, mi trabajo, independientemente de contra quién pelee, es prepararlo para lo que sea. Nunca me involucro en quién va a pelear el siguiente peleador. Ese no es mi trabajo. Otras personas tienen ese trabajo, no yo”, dijo.

Canelo Álvarez tiene varios oponentes sobre la mesa para su regreso al ring el cinco de mayo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Mi trabajo es prepararlo para quien sea que suban al ring con él. No solo Benavídez. ¿Qué pasa con Canelo? Canelo está ahí. David Morrell ha hecho dos o tres mandatos para Canelo. Vamos hombre. ¿Cuándo tendrá su oportunidad? No sé. Los estilos hacen peleas. Canelo tiene ese estilo que a veces es realmente difícil de penetrar, pero Benavídez es un tipo ocupado, al igual que David (Morrell). No sé. Realmente no sé cuál pelea sería la más difícil (entre el tapatío y el Monstruo Mexicano)”, agregó.

Cabe destacar que David Morrell aprovechó su triunfo sobre Sena Agbeko para pedir la oportunidad nuevamente de enfrentar a David Benavídez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y está seguro de querer hacerlo en 2024. Una pelea contra Canelo Álvarez no ha sido considerada por el cubano, ya que no cree que el mexicano se arriesgue a pelear con él.

“Canelo tiene 33 años, el año que viene 34. No tuvo una buena experiencia con los (peleadores) cubanos. Recuerdas a (Erislandy) Lara, así que cuando luchó contra Lara era más joven. Ahora es mayor, entonces es diferente. El tiempo no perdona, en definitiva”, declaró a BoxingScene.

David Benavídez eligió pelear con Demetrius Andrade, a quien venció por nocaut técnico, y no a David Morrell. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

De acuerdo con Morrell, él se siente preparado para medir fuerzas con Benavídez e insiste que es el monarca interino del CMB quien no quiere. Pero el Monstruo Mexicano afirmó que fue el propio Ronnie Shields quien no quiso dejar pelear al cubano con él cuando iniciaron negociaciones a mitad de año porque, según, no estaba listo para el Monstruo Mexicano.

David Morrell, de 25 años, es el monarca regular de 168 libras de la AMB y ahora quiere pelear contra David Benavídez. El cubano solo tiene nueve peleas como profesional y las ha ganado todas, ocho de ellas por nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

