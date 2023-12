James Comer contempla que más estados tratarán de sacar a Donald Trump de la boleta electoral

James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pronóstica que más estados demócratas tratarán de sacar a Donald Trump de la boleta electoral, pues todo se trata de un truco para desviar la atención ante la impopularidad que rodea a Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales.

El anuncio de Shenna Bellows, secretaria de Estado de Maine, de pretender excluir el nombre del expresidente de los comicios locales a efectuarse el próximo año —como previamente también lo había tratado de hacer Colorado—, no resultó sorpresivo para el político de Tennessee quien durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News incluso se atrevió a pronosticar que más estados comenzarán a actuar de manera similar.

“Bueno, no me sorprende. Me temo que veremos que esto suceda en más estados. Es absurdo lo que los demócratas están tratando de hacer en los estados azules al prohibir al presidente Trump en las urnas. Esto es claramente una interferencia electoral”, expresó.

Comer considera que la estrategia del partido en el poder consiste en distraer a los ciudadanos sobre los resultados donde se demuestra cómo la aprobación hacia el desempeño del presidente Biden ha perdido fuerza; mientras el respaldo hacia los republicanos se incrementa.

“Los demócratas están tratando de hacer todo lo que pueden, en un último esfuerzo por alterar el impulso republicano en este momento de cara a las elecciones presidenciales. Creo que este es otro ejemplo de eso. Odio decirlo, pero me temo que veremos más estados azules haciendo trucos como este”, enfatizó.

James Comer proyecta que Donald Trump saldrá adelante con su campaña electoral en los estados donde pretenden bloquearlo. (Crédito: Alex Wong/Getty Images)

Cabe señalar que tanto Colorado como Miane, han fijado su postura hacia Donald Trump basándose en la “cláusula de insurrección” de la 14ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.

Sin embargo, aunque sobre el republicano de 77 años existe una acusación que lo responsabiliza por presuntamente haber incitado a un grupo de civiles a irrumpir el Capitolio, el 6 de enero de 2021, es un hecho que ni siquiera se le ha juzgado por ello y por lo tanto no se le puede etiquetar como culpable.

En este sentido, se espera que el equipo legal de Trump presente un recurso de apelación para continuar adelante con su campaña en busca de obtener la candidatura republicana y después competir por la presidencia.

No obstante, como lo advierte James Comer, el magnate neoyorquino deberá a acostumbrarse a hacerlo en caso de que más estados se sumen a la idea de tratar de marginarlo de sus comicios.

Sigue leyendo:

* Maine excluye a Donald Trump de la boleta electoral por el asalto al Capitolio

* Corte Suprema de Colorado remueve a Trump de la boleta electoral basándose en la Enmienda 14

* Qué es la “sección 3” de la enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. que podría descalificar a Trump de la carrera presidencial