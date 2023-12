Nikola Jokic se cansa de ser la máxima estrella de la NBA: “A mí no me gusta esta vida”

Nikola Jokic es uno de los mejores jugadores de la NBA, pero el serbio afirma que es un estilo de vida el cuál no está a gusto.

Jokic, quien ha ganado dos veces el premio MVP de la NBA y un título, compartió con Michael Porter Jr. sobre su trayectoria en el baloncesto y lo que quiere hacer una vez termine su carrera.

“A mí no me gusta esta vida. Al final del día, solo somos jugadores de baloncesto, solo somos buenos en lo que hacemos. A algunas personas les gusta ser famosos, a otras no. Cuando termine mi carrera, realmente deseo que nadie me reconozca”, expresó el serbio.

Jokic afirmó que no quiere tener teléfonos y su más grande sueño es tener varios caballos para que compitan en carreras.

“Deseo que mi hijo o mis hijos en el futuro… me recuerden como padre y no como jugador de baloncesto.Será otro gran objetivo. Simplemente vivir el momento, ser una persona normal, ir a tomar algo, a comer, con los caballos”, comentó.

“Tengo algunos caballos fuera de Serbia, en Italia, Suecia e Italia. Quizá competir con ellos. Es uno de mis sueños ocultos. Recorrer el mundo o Europa y competir con ellos”, afirmó.

Nikola Jokic logra un triple doble perfecto ante Memphis sin Ja Morant

El ‘efecto Ja Morant’ en los Grizzlies, con cuatro victorias en cuatro partidos desde su regreso, se quedó este jueves sin resultado ya que el base no jugó por una enfermedad y Memphis fue vapuleado por los Denver Nuggets por 142-105 con una versión majestuosa de Nikola Jokic.

El genio serbio no falló nada. Se lució con un 11 de 11 en tiros de campo, metió el único triple que intentó y también se fue perfecto desde la línea de personal (3 de 3).

Con ese recital en solo tres cuartos (no tuvo que saltar a la cancha en el último periodo), Jokic acabó con 26 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias, lo que supuso su undécimo triple-doble de esta temporada.

Los actuales campeones de la NBA, con un balance de 23-10, atraviesan un gran momento con seis victorias seguidas y nueve triunfos en sus últimos diez encuentros.

