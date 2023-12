Chris Christie afirma que el plan de sacar a Donal Trump de las elecciones lo convierte en mártir

Chris Christie, aspirante a la candidatura republicana, afirma que el plan de sacar a Donal Trump de las elecciones estatales impulsado por los estados de Colorado y Maine, sólo contribuye a convertirlo en mártir.

La semana pasada, la Corte Suprema de Colorado, a través de una votación —la cual terminó 4-3 a favor—, dictaminó que el expresidente no podía ser elegible en las elecciones estatales debido a la “prohibición insurreccional” de la 14ª Enmienda.

El tribunal dio por hecho que Trump incentivó al grupo de civiles que el 6 de enero de 2021 ingresaron al Capitolio con el objetivo de impedir que Joe Biden fuera reconocido como ganador de las elecciones presidenciales en 2020.

Posteriormente, a la posición asumida en Colorado se sumó un grupo de exlegisladores de Maine que pretenden excluir al republicano de 77 años de su proceso electoral.

En ambos casos se determinó que el exmandatario de la nación era culpable de una de las cuatro acusaciones penales que se le imputan.

No obstante, al personaje en cuestión todavía no se le juzga por su presunta insurrección y por lo tanto tampoco es declarado culpable, situación que le brinda el derecho de participar en las selecciones.

Basado en ello, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, Chris Christie criticó el proceder de los gobiernos estatales que intentaron frenar al aspirante favorito en todas las encuestas, pues asegura cayeron en su juego.

“Esto lo convierte en un mártir. Es muy bueno jugando a ‘Pobre de mí, pobre de mí’, siempre se queja. El pobre multimillonario de New York que está gastando el dinero de todos los demás para pagar sus honorarios legales”, expresó.

La popularidad de Donald Trump parece fortalecerse cada vez que, dejando cabos sueltos, intentan frenar sus aspiraciones. (Crédito: David Dee Delgado / Getty Images)

Previo a que los exlegisladores de Maine trataran de seguir los pasos de la Corte Suprema de Colorado, el exgobernador de New Jersey advirtió mediante un comunicado que no se podía declarar a alguien culpable sin ser juzgado todavía.

“Sé que será contradictorio para mucha gente que me escuche hablar sobre Donald Trump, pero espero que esto les demuestre: no lo odio en absoluto. Él habrá tenido que incitar a la insurrección, ser parte de una insurrección para ser excluido. Sin embargo, no ha habido ningún juicio contra él por eso.

No creo que ningún tribunal deba impedir que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. Pienso que sería malo para el país si eso sucediera.

Creo que los votantes de este país son quienes deberían impedirle ser presidente de los Estados Unidos”, indicó.

Consciente de todo esto, mientras en Colorado y Maine se cuestionan sobre el error que cometieron al prejuzgar a Trump, él simplemente se relaja practicando golf en Florida, pues sabe que, sin mover un dedo, posiblemente esta vez les ganó otra partida a sus detractores.

