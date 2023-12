Vivek Ramaswamy buscaría a alguien con el perfil de Elon Musk para ser su vicepresidente

En caso de convertirse en mandatario de la nación, Vivek Ramaswamy, aspirante a la candidatura republicana, buscaría a alguien con el perfil de Elon Musk para acompañarlo como vicepresidente.

Durante su participación en un mitin efectuado en Corydon, Iowa, el empresario de 38 años cuyos gastos de campaña son absorbidos por su propio bolsillo, fue cuestionado sobre quién podría fungir como su compañero de fórmula en caso de ganar las elecciones presidenciales.

Sin dudarlo, de inmediato respondió estar interesado en elegir a un personaje con una visión similar a la del fabricante de automóviles eléctricos Tesla.

“Estoy buscando gente que sea ejecutivos. No en el grupo de Washington, DC. Si miras fuera del grupo, hay 300 millones de personas, en su mayoría buenas, en este país. Entonces, muchos de ellos serán extranjeros. Quiero decir, un vicepresidente ideal sería alguien como Elon Musk, sólo que él no nació en el país, así que no puede, pero ese es el molde“, señaló.

Semanas atrás, Ramaswamy aseguró durante una entrevista concedida a la agencia informativa Reuters que Elon Musk había asistido a uno de sus eventos organizado en California para recaudar fondos, pero debido a que el magnate sudafricano llegó un poco tarde, sostuvieron una charla en privado donde congeniaron en algunos puntos.

“Él y yo estamos cada vez más solos en este mundo como absolutistas de la libertad de expresión y creo que eso es diferente de mucha gente de ambos partidos. Creo que eso es algo en lo que él y yo estamos de acuerdo”, dijo.

La visión de Elon Musk sobre el futuro parece haber eclipsado a Vivek Ramaswamy. (Crédito: Patrick Pleul AFP vía Getty Images)

Vivek destacó haber aprendido del expresidente Donald Trump la importancia de rodearse de personas ajenas a la Casa Blanca.

“Es útil tener a alguien que desprecia total y completamente las normas de Washington, DC”, mencionó.

Cabe señalar que la campaña de Vivek Ramaswamy mostró un crecimiento interesante hasta el primer debate que sostuvo frente al resto de los aspirantes republicanos.

Después, al mostrar su admiración por Trump, al grado de considerarlo el mejor presidente de los últimos años, sus oponentes comenzaron a atacar sus ideas y falta de experiencia en el gobierno, lo cual ocasionó su debacle.

Actualmente, la mayoría de las encuestas colocan al millonario de Ohio hasta la cuarta posición en cuanto al respaldo de los ciudadanos republicanos. No obstante, él sostiene que dará la sorpresa en las primarias.

