Alexis Vega sigue a la espera: Negociaciones entre Cruz Azul y Chivas se encuentran estancadas

Las negociaciones que se estaría llevando a cabo entre Cruz Azul y las Chivas de Guadalajara por Alexis Vega habrían entrado en un punto muerto por lo que la llegada del delantero mexicano a la Máquina Cementera se estaría complicando más de lo esperado.

El equipo dirigido por el argentino Fernando Gago no cuenta con el Alexis Vega para el torneo Clausura 2024 que arranca a mediados de enero, pero no han podido llegar a un acuerdo con Cruz Azul que ya comienza a buscar otras opciones para reforzar su delantera si no terminan de finiquitar un acuerdo con el Rebaño Sagrado.

Así lo reportó recientemente el periodista del canal TUDN, Adrián Esparza, quien aseguró que las conversaciones entre ambos equipos estarían estancadas lo que de momento complica la llegada del delantero que viene de disputar su sexta temporada con el cuadro de Guadalajara.

El delantero mexicano Alexis Vega disputó un total de 10 partidos en el pasado torneo Apertura 2023 en el que apenas logró romper las redes en una oportunidad. (Leopoldo Smith/Getty Images)

Alexis Vega, de 26 años, disputó un total de 10 partidos en el pasado torneo Apertura 2023 en el que protagonizó uno de los momentos más polémicos del semestre al quedar apartado de las Chivas por un episodio de indisciplina junto a Cristian “Chicote” Calderón y Raúl Martínez, quienes fueron acusados de darle ingreso a una mujer a la concentración del equipo en una viaje a Toluca.

Luego de ese episodio Vega se perdió unos 10 partidos del Rebaño Sagrado que terminó eliminado en la Liguilla en los cuartos de final tras caer derrotados a manos de los Pumas de la UNAM con un resultado global de 3-1. Esta derrota terminó significando la salida del director técnico serbio Veljko Paunovic y la posterior llegada del argentino Fernando Gago.

Cruz Azul evalúa otras opciones

En la Máquina Cementera tiene claro que uno de sus principales objetivos de cara al torneo Clausura 2024 es el de reforzar su delantera, por lo que si las negociaciones con las Chivas de Guadalajara por Alexis Vega no llegan a buen puerto ya están barajando otras opciones en el ataque.

Alexis Vega durante un partido del torneo Apertura 2023 en el que las Chivas se vieron las caras ante los Pumas de la UNAM, precisamente el rival que los eliminó en la Liguilla. (Héctor Vivas/Getty Images)

De acuerdo con Adrián Esparza de TUDN uno de los nombres que manejan en Cruz Azul es el de nada más y nada menos que Carlos Vela, quien llegó al final de su contrato con Los Ángeles FC y todavía no ha definido su futuro. El alto costo de su fichaje podría ser una traba para un acuerdo, por lo que también estarían evaluando la opciones de Sebastián Córdova.

Alexis Vega interesa en Europa

Lo que sí parece una certeza es que Alexis Vega no jugará con las Chivas de Guadalajara a partir de la próxima temporada del fútbol mexicano. El delantero que ha tenido acercamientos de otros equipos aztecas parece que también despierta interés en el Viejo Continente, específicamente en Turquía, en donde uno de los clubes grandes habría preguntado por el jugador.

Se trata del Galatasaray que viene de quedar eliminado de la Champions League tras quedar terceros en su grupo A lo que les otorgó un boleto a la Europa League. El equipo turco cuenta en el ataque con el argentino Mauro Icardi y una eventual llegada del mexicano le daría un poco más de profundidad al ataque.

Sigue leyendo:

– Cristian “Chicote” Calderón cerca de llegar a un acuerdo con las Águilas del América

– José Castillo se convierte en el primer refuerzo de las Chivas de Guadalajara de Fernando Gago

– Rayados de Monterrey habría llegado a un acuerdo con su fichaje estrella de la MLS