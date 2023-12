Equipo de David Morrell desmiente al padre de David Benavídez y dicen estar interesados en la pelea

Luis DeCubas Sr., promotor de David Morrell, expresaron que el equipo principal del cubano está plenamente interesado en la pelea con David Benavídez y desmintieron las declaraciones de José Benavídez Sr., padre y entrenador del mexoamericano, sobre no estar listo para enfrentarlo.

En una entrevista con Jorge Ebro, DeCubas Sr. señaló que nunca han tenido comunicación con Benavídez Sr. para un posible choque entre ambos y reafirmaron el deseo de Morrell de querer el duelo con el Monstruo Mexicano a continuación.

“Quiero dejar en claro que el equipo principal de Morrell está encabezado por León Margules, quien es mi socio en Warriors Boxing, Alexis Ferrer y yo”, dijo. “En ningún momento hemos tenido comunicación con Benavídez padre sobre que Morrell no esté listo. Es más, redoblamos nuestra apuesta y reafirmamos lo que dijo David Morrell: ahora queremos a David Benavídez al cien por cien”, agregó.

David Benavídez venció por nocaut a Demetrius Andrade y espera tener una pelea con Canelo Álvarez. Foto: David Becker/Getty Images.

De acuerdo con unas declaraciones del padre de David Benavídez, el entrenador y el equipo de David Morrell le expresaron que no estaba listo para la pelea, a pesar de que el cubano lo mencionaba siempre.

“Morrell ha estado diciendo que quiere a David Benavídez y al final del día me encantaría pelear con él. Su entrenador dijo que no estaba listo, su equipo dijo que no estaba listo. Así que creo que quiere esa pelea, no creo que le tenga miedo a David, pero si su equipo no cree que esté listo no hay nada que pueda hacer”, indicó a FightHype.com.

Cabe destacar que tras vencer a Caleb Plant y ser ignorado nuevamente por Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras hacerle una propuesta millonaria, se rumoró que Benavídez enfrentaría a Morrell. Pero poco después el mexoamericano desmintió la supuesta pelea, pese a que el cubano afirmó que ambos equipos habían tenido conversaciones para llevar a cabo el duelo.

A pesar de esto, el Monstruo Mexicano decidió pelear con Demetrius Andrade, situación que molestó al cubano y expresó que el duelo de invictos era un “circo de payasos”. Desde entonces, Morrell no ha dejado de provocar a Benavídez e insiste que no quiere enfrentarlo porque le tiene miedo.

David Morrell sigue sumando triunfos a su récord y esta vez fue Sena Agbeko quien sintió el poder del cubano. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

Ahora, después de su victoria sobre Sena Agbeko, David Morrell volvió a retar David Benavídez y aseguró que en el 2024 subirán juntos al ring. El cubano también mostró interés en Caleb Plant siempre y cuando no se dé el combate con el Monstruo Mexicano.

David Morrell, de 25 años, es el monarca regular de 168 libras de la AMB y ahora quiere conseguir de una vez por todas la pelea contra David Benavídez. El peleador cubano solo tiene 10 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea el multicampeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

