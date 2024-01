Franz Beckenbauer se encuentra muy delicado de salud

Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán de 78 años de edad, se encuentra en delicado estado de salud. Hace tiempo que no se le ve en público y su hermano Walter lo dejó claro.

El ex internacional de la Selección alemana de fútbol de mayores masculina, lleva mucho tiempo enfermo y parece que su salud no mejora, lo cual genera mucha intriga y ansiedad en sus fanáticos más leales.

En el nuevo documental “Beckenbauer”, que se emitirá a finales de este año en la televisión alemana, Walter Beckenbauer habla de la salud de su hermano comentando que estaría mintiendo totalmente si llegase a decir que Franz está bien de salud, y que la misma ha sido una montaña rusa de subidas y bajadas.

En 2022, Franz Beckenbauer habló sobre su salud. Fue antes del Mundial de Qatar. El Kaiser comentó en aquella ocasión que no pudo asistir porque tenía un “obstrucción” en el ojo y no podía ver nada en el ojo derecho. “Tengo lo que se llama un infarto en un ojo. Desafortunadamente, ya no puedo ver con el ojo derecho y tengo que tener cuidado con mi corazón”, dijo en ese momento. Beckenbauer no aparece en el documental.

Los periódicos alemanes escribieron que se había retirado de la vida pública y que ahora vivía en Austria. Fue poseedor de dos medallas de oro en la Copa del Mundo con Alemania Occidental durante su carrera. Además de ello se hizo con el campeonato como jugador en 1974 y como entrenador en 1990. Pasó la mayor parte de su carrera en el Bayern de Múnich de la Bundesliga. Su gran carrera como jugador lo ha llevado a ser reconocido como una de las figuras más importantes en la historia del fútbol mundial.

Sin embargo, no depende de su intervención. Ha desaparecido completamente de los medios de comunicación desde abril, cuando su salud se deterioró, y el periódico alemán Der Spiegel dio la voz de alarma la semana pasada, afirmando que cualquier shock a nivel emocional podría poner en “grave riesgo” el estado clínico del Kaiser. Su juicio y su memoria estaban “gravemente deteriorados” sin esperanzas de mejorar, lo cual es un duro golpe a la afición alemana y en especial a la del fútbol en los tiempos de Beckenbauer.

El Kaiser como se le conoce a la leyenda viviente del fútbol alemán, fue el claro ganador dos veces del Premio Balón de Oro, y fue seleccionado para formar parte del histórico equipo de ensueño del premio en 2020, mientras se desempeñaba como presidente del Bayern Múnich, pero los diversos temas de salud en los últimos años simplemente no han ayudado en lo absoluto.

Se sometió a dos cirugías de corazón y a un implante de cadera. Además, en 2019 reveló a la revista Bunte que había perdido la visión en uno de sus ojos durante uno de los torneos de caridad de golf, denominado, la ‘Kaiser Cup’.

El Kaiser confesó en su momento que sospechó que algo había sucedido con su ojo y desafortunadamente no podía ver nada en lo absoluto, por lo que reflexionó al respecto y pensó también en cuidar su corazón.

“En agosto, Lothar Matthaus ya había expresado su preocupación por el actual estado de salud de Beckenbauer.” “Le deseamos todo lo mejor y esperamos que pueda volver a su forma anterior, lleno de energía. Por supuesto, esperamos que vuelva a mejorar”. Franz siempre decía que la salud es lo más importante en la vida. Él aún no tiene esa habilidad.”, dijo a RTL otro ídolo de Munich medio año después de la Copa de Europa en Alemania.

Sigue Leyendo:

Jennifer Hermoso sobre su etapa en el Pachuca: “Fue una de las mejores decisiones que tomé en la vida”

Argentina podría retirar el dorsal ’10’ una vez que Lionel Messi ya no juegue con la Albiceleste

Tras ser despedido de Pachuca, Iván Alonso arma un gran equipo en Cruz Azul en menos de un mes