Uriel Antuna habla de su etapa de indisciplina y no quiere que lo recuerden así 

Uriel Antuna en estos momentos se encuentra en una de los mejores momentos tanto disciplinarios como deportivo en estos momentos, pero el jugador sabe que en un momento determinado su carrera estuvo muy comprometida por varios actos de indisciplina.

El actual jugador del Cruz Azul está por comenzar su quinto torneo con la máquina cementera, institución en la cual se ha podido consagrar debido a su buen nivel futbolístico dentro de la cancha.

Pese a que en estos momentos se encuentra muy bien, no se olvida que pasó por un mal momento y que eso lo ha ayudado a madurar para ser una mejor persona.

Uriel Antuna desde que llegó al Cruz Azul ha mostrado un gran crecimiento tanto en la parte personal coo en el aspecto del juego. Siendo muy influyente en la creación de juego como en la finalización. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

“Cambié muchas cosas en mí al llegar acá (Cruz Azul), muchas cosas dentro y fuera del campo que me estaban afectando en mi carrera profesional”, confesó el actual jugador del Cruz Azul.

Antuna en una entrevista que dio para TUDN, comentó que de verdad necesitaba un verdadero cambio en su vida personal, porque estaba muy incómodo con lo que vivió en las Chivas de Guadalajara y el punto principal era el tema de la disciplina.

Yo no quiero esa imagen de mí. No quiero que la gente ni los niños me recuerden con esa imagen que dejé fuera del campo”, dijo el extremo.

Uriel Antuna fue uno de los jugadores que mejor rendimiento mostró del Cruz Azul durnate todo el Torneo Apertura 2023. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

Desde que llegó a la máquina cementera, el jugador ha marcado un total de 18 goles, ha repartido 12 asistencias y ha disputado un total de 6.380 minutos de acción. Esto ha causado que el jugador tenga un valor de mercado mucho más grande.

La directiva del Cruz Azul está realizando un borrón y cuenta nueva en varios de sus jugadores que se encuentran en la plantilla. Es muy probable que el alto mando tenga planeado crear un nuevo proyecto basado en Uriel Antuna.

El joven jugador es una de las piezas fundamentales que está utilizando el entrenador de la Selección de México, Jaime Lozano, para realizar un proceso de renovación en la “Tri” y por eso es muy importante que el futbolista de la máquina cementera se mantenga en su mejor nivel dentro del campo de juego.

Muchos jugadores que tienen mucho talento han perdido su carrera por no tener disciplina y que Antuna se diera cuenta de eso muy joven es algo que pudiera usar a su favor para dar el salto al viejo continente.

