Entrenador de Prograis llama a Ryan García peleador de Instagram y dice que Devin Haney lo detendrá

Evins Tobler, entrenador físico de Regis Prograis, llamó a Ryan García peleador de Instagram y aseguró que Devin Haney lo detendrá en la posible pelea entre ambos por el campeonato de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con ThaBoxingVoice, Tobler indicó que García está recibiendo demasiada publicidad y que tampoco está al nivel del campeón estadounidense, por lo que piensa que King Ry será superado sin problemas.

“Para mí, Ryan no es realmente lo que me gusta decir que es el boxeador. Voy a llevar a Haney a esa pelea. No veo a García lidiando con Haney en ningún nivel. Haney lo va a boxear. Haney, creo, seguramente detendrá a (Ryan) García. Él (Ryan) no es tan tonto. Él se pone de pie. No es tan atlético como Haney. Haney supera a García”, dijo.

Ryan García noqueó a Óscar Duarte y quiere convertirse en campeón mundial de 140 libras. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

“García está recibiendo demasiada publicidad, hombre. Es uno de esos peleadores de Instagram. Él no es el verdadero negocio”, agregó el entrenador.

Ryan García ha sido muy criticado por dedicar más tiempo a sus redes sociales que a su carrera como boxeador, por lo que el californiano tomó la decisión de dejar de lado su vida de influencer para dedicarse al 100% a su entrenamiento y así lograr el objetivo de ganar un título mundial en las 140 libras.

Recientemente, García afirmó que quiere ofrecerle un trato justo a Haney para llevar a cabo la pelea que marcaría la primera defensa del título del estadounidense y su oportunidad de convertirse en campeón mundial. King Ry también le aseguró a los fanáticos que podían estar seguros de que buscará de todas las formas posibles concretar el enfrentamiento.

Cabe destacar que el californiano lo criticó tras su dominante triunfo ante Regis Prograis en diciembre, por lo que Devin Haney comenzó a ver como una posibilidad la mega pelea entre ambos. Además, tanto King Ry como su promotor Óscar de la Hoya ya habían mencionado al nuevo campeón como potencial rival en su búsqueda por conquistar un título mundial. Ahora quedará por ver si este combate llega a buen puerto.

Devin Haney ganó su segundo cinturón en otro peso al derrotar a Regis Prograis por decisión unánime en diciembre. Foto: Ezra Shaw/Getty Images.

Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

