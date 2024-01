“Putin se los comerá para cenar junto con su UE, OTAN, libertad y democracia”: las advertencias de Zelenski a Occidente

La guerra está lejos de terminar, es demasiado pronto para relajarse y, al apoyar a Ucrania, Europa también se protege a sí misma.

Son tres ideas que el presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, intentó transmitir al público occidental en su entrevista con la revista The Economist.

Opinó que Occidente ha olvidado la importancia de lo que está sucediendo en Ucrania, pese a que no le queda más remedio que derrotar a Rusia.

Lo que irrita a Zelenski no son los éxitos de Rusia en el campo de batalla y la ausencia de avances de las Fuerzas Armadas de Ucrania (no cree que esto sea así), sino la confusión y vacilación entre los aliados y el distanciamiento de algunos de sus compatriotas.

El día después de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, Zelenski grabó un breve vídeo de medio minuto en el que simplemente decía: “Estamos aquí”.

El mandatario permanecía en el complejo gubernamental de Kyiv a pesar de las incursiones y bombardeos rusos.

Sin embargo, señala The Economist, casi dos años después del inicio de la guerra, el mundo ya no escucha con tanta atención sus palabras y el propio Zelenski ya no es capaz de controlar el curso de los acontecimientos con tanta habilidad.

“El cansancio se está apoderando de Ucrania. En Occidente los titulares giran en torno a si Vladimir Putin, el presidente ruso, ha empezado a ganar. La ayuda a los ucranianos se ha convertido en un tema de negociación política en Estados Unidos y Europa”, expone la revista.

Getty Images Rusia llevó a cabo nuevos bombardeos sobre Kyiv al comienzo de 2024.

“Gran resultado”

En la entrevista, Zelenski señaló que Occidente ha perdido su sentido de urgencia y muchos ucranianos su percepción de amenaza existencial.

“Es posible que no lo hayamos hecho tan bien (en 2023) como el mundo quería que lo hiciéramos. Puede que no suceda tan rápido como algunos imaginaban”, afirmó, pero asegura que la idea de que Putin está ganando no es más que un “sentimiento”.

Según el presidente ucraniano, el ejército ruso está sufriendo enormes pérdidas. Esta afirmación es consistente con las estimaciones de la inteligencia británica de que, a menos que la situación cambie de forma radical, Rusia acumulará más de 500.000 muertos y heridos para 2025.

“Miles y miles de soldados rusos muertos, cuyos cadáveres nadie se llevó siquiera”, aseveró Zelenski.

Recordó que en 2023 las fuerzas de Putin no pudieron tomar ni una sola ciudad importante, mientras que Ucrania logró romper el bloqueo ruso del Mar Negro y ahora transporta millones de toneladas de cereales en una nueva ruta a lo largo de la costa sur de Ucrania. “¡Gran resultado!“, evaluó.

“Ucrania los protege a todos”

Pero Zelenski entiende que la mera percepción de la realidad puede llegar a convertirse en la realidad, como una especie de pronóstico autocumplido.

Esto es lo que hace que el próximo año sea tan importante. Mientras aumentan los esfuerzos militares de Rusia y los recursos de Ucrania disminuyen, la atención en Estados Unidos y muchos países europeos se está tornando hacia la política interior en un año electoral.

Zelenski sostiene que, al apoyar a Ucrania, Europa se protege de la agresión rusa.

Getty Images Zelensky asegura que Putin pone a toda Europa en peligro.

“Al darnos dinero o armas, se protegen ustedes. Están salvando a sus hijos, no a los nuestros”, advirtió. Si a Rusia se le permite acoger a niños ucranianos, opina, “se llevarán a otros niños”, y si Rusia viola los derechos de los ucranianos, “violará los derechos en todo el mundo”.

“Putin siente la debilidad de otros como un animal, porque es un animal. Siente la sangre, siente su fuerza. Y se los comerá para cenar con toda su UE, la OTAN, la libertad y la democracia”, aseguró.

“Tal vez falta algo. O tal vez falta alguien. Alguien que pueda decir que Ucrania nos protege a todos”, aseguró.

Zelenski cree que los países europeos deberían presionar a Estados Unidos para que apoye a Ucrania, por su propio bien: “Los servicios de inteligencia de varios países europeos han comenzado a estudiar la posibilidad de un ataque a sus territorios por parte de Rusia… Incluso aquellos países que no formaban parte de la URSS”.

En cuanto a las propuestas de negociación, Zelenski no ve “ningún paso fundamental hacia la paz por parte de Rusia”. “Solo veo los pasos de un país terrorista”, afirma.

Y si Rusia, como escriben algunos medios occidentales, da señales de querer congelar el conflicto, entonces “no es porque sean justos, sino porque no tienen suficientes misiles, municiones y tropas entrenadas. Necesitan este descanso. Recuperarse”.

Crimea y el Mar Negro

Zelenski evita hablar sobre los posibles éxitos de Ucrania en 2024. Las filtraciones previas a la contraofensiva del verano pasado ayudaron a Rusia a preparar su defensa, afirma.

Cree, sin embargo, que la atención se centrará principalmente en Crimea y en la batalla en el Mar Negro.

Aislar Crimea, anexada por Moscú en 2014, y debilitar las capacidades militares rusas allí es “extremadamente importante para nosotros, porque es una forma de reducir el número de ataques desde esa región”, dijo.

Agregó que una operación exitosa sería “un ejemplo para todo el mundo” y también tendrá un gran efecto dentro de Rusia. La pérdida del objeto central de la propaganda del Kremlin mostraría que “miles de soldados rusos murieron solo a causa de las ambiciones de Putin”.

Ucrania está logrando victorias importantes en la estratégica península de Crimea, donde ha destruido un “número decente” de barcos de la Flota del Mar Negro.

Funcionarios británicos aseguran que una quinta parte de esa flota ha quedado destruida solo en los últimos cuatro meses. Perder las bases navales que Rusia mantiene desde hace 240 años sería una enorme vergüenza para Putin.

Getty Images Ucrania ha destruido buques rusos en Crimea.

Pero el éxito dependerá de la asistencia militar que Ucrania reciba de sus socios occidentales, afirma Zelenski.

El presidente quiere que les suministren Taurus, misiles de crucero de largo alcance de fabricación alemana capaces de destruir el puente de Kerch, aislando efectivamente de Rusia la península de Crimea.

“Rusia debe saber que para nosotros se trata de una instalación militar”, subrayó.

Zelenski se muestra aún más vago sobre los objetivos de Ucrania en el este y el sur. Su declarado objetivo estratégico de devolver a Ucrania a sus fronteras originales no ha cambiado ni cambiará, pero ya no habla de cuándo ni cuánto territorio Ucrania podrá liberar durante el próximo año.

La tarea inmediata ahora es “defender el este, salvar estas ciudades muy importantes de Ucrania, el este y el sur, Jarkov, Dnipro, Zaporiyia, Jersón, Nikolaev” y proteger las infraestructuras críticas del país.

Recuperar la movilización

Las abultadas expectativas previas a la contraofensiva de 2023 han provocado en parte una sensación de decepción, señala The Economist.

En una entrevista que la publicación hizo en noviembre de 2023, Valery Zaluzhny, comandante de las tropas ucranianas, admitió que se había llegado a un punto muerto en el campo de batalla.

Aunque esto inicialmente provocó una respuesta airada de Zelenski, también le dio la oportunidad de cambiar su retórica. Para ganar es necesario movilizar no solo a Occidente, sino sobre todo a la propia Ucrania.

“Debemos tener en cuenta nuestras propias fortalezas”, afirma el líder ucraniano.

Y, aunque sigue confiando en que Estados Unidos al final aportará asistencia militar, aseguró que Kyiv también está aumentando su propia producción por si los suministros occidentales resultan insuficientes. Para ello, pidió al gobierno estadounidense que conceda a Ucrania licencias para producir armas, desde sistemas de artillería y misiles hasta equipos de defensa aérea.

Getty Images Los sistemas de defensa HiMars han sido cruciales hasta ahora para la defensa de Ucrania.

Según Zelenski, “la movilización de la sociedad ucraniana y del mundo entero”, crucial al comienzo de la guerra, hoy ha desaparecido.

“Esto debe cambiar”, afirmó, tras insistir en que no hay otra alternativa que reducir la edad de movilización y restringir los motivos de aplazamiento del servicio, aunque estas medidas no sean populares en la sociedad ucraniana.

“La movilización no es sólo de que los soldados vayan al frente. Se trata de todos nosotros. Esta es la movilización de todas las fuerzas. Es la única manera de proteger nuestro Estado y liberar nuestra tierra. Seamos honestos, nos hemos desplazado a la política interior”, indicó Zelenski.

“Si seguimos centrándonos en la política interior tendremos que convocar elecciones, cambiar leyes, Constitución… pero entonces tendremos que olvidarnos de las acciones de contraofensiva y de desocupación”.

Zelenski sigue convencido de que Ucrania no puede abandonar su plan de derrotar a Rusia.

“La tarea más importante para un ucraniano hoy es estar en Ucrania… y para nuestros socios occidentales, estar con Ucrania… Si no tienes fuerzas, hazte a un lado. No vamos a retroceder”, sentenció.

BBC

