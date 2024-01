Shakur Stevenson desafía al Vaquero Navarrete en redes sociales: “Hagamos una gran pelea”

Shakur Stevenson desafío en sus redes sociales a Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete a una gran pelea para definir al campeón unificado de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Stevenson expresó que no está dispuesto a tomar el camino fácil para su siguiente pelea y quiere enfrentar a peleadores como el Vaquero Navarrete que quieran a lograr cosas en el deporte como él.

“Me gusta pelear contra peleadores que son jóvenes e invictos. Que logran cosas en el deporte como yo. Alguien etiquete a Navarrete porque no conozco su @ (usuario). Hagamos una gran pelea EE.UU. vs. México. No estoy dispuesto a tomar el camino fácil, consigamos al campeón unificado del CMB y la OMB”, escribió en un post.

El Vaquero Navarrete quiere unificar cinturones, pero primero debe recuperarse por completo de su cirugía. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Shakur Stevenson quiere borrar su actuación frente a Edwin De Los Santos frente a un peleador como el Vaquero Navarrete, pero el mexicano planea volver en mayo al cuadrilátero por la rehabilitación en su mano izquierda (que se lesionó después de su combate con Robson Conceicao), ya que su intención es regresar lo mejor posible para unificar, defender o subir de categoría.

Cabe destacar que Stevenson fue muy criticado por su actuación frente a De Los Santos, a quien derrotó por decisión unánime, en un combate que muchos calificaron de aburrido porque entre los dos solo conectaron 105 golpes y donde se coronó campeón de las 135 libras del CMB.

En cambio, el mexicano subió por última vez al cuadrilátero en noviembre y empató con Conceicao tras una reñida batalla en Las Vegas, cartelera que protagonizó Shakur Stevenson y Edwin De Los Santos. El mexicano venía de defender que el pasado mes de agosto su título de peso superpluma de la OMB al derrotar por decisión dividida de los jueces a Valdez.

Tanto el estadounidense como el mexicano mostraron interés en enfrentarse luego de que compararan el poder de ambos tras la victoria del Vaquero Navarrete sobre Óscar Valdez. Según los fanáticos, el peleador azteca ha lastimado más a los rivales en común que tiene con Shakur Stevenson y comenzaron a especular un posible combate.

Shakur Stevenson quiere mostrarle al público que su actuación con De Los Santos no lo define como peleador. Foto: Elsa/Getty Images.

Shakur Stevenson, de 25 años, se convirtió en campeón de tres categorías luego de vencer a Edwin De Los Santos por decisión unánime. El estadounidense cuenta con marca de 20 triunfos (10 por la vía rápida) y ningún revés.

Por su parte, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras empatar con Robson Conceicao. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) una derrota y un empate.

