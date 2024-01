Rafael Nadal: “Solo he tenido un buen comienzo”

Rafael Nadal volvió a la cancha después de estar un año lejos de ellas y venció de gran manera al austríaco Dominic Thiem. El español, pese a esta victoria sabe que esta victoria es buena, pero sabe que debe estar calmado a lo que puede venir.

“Solo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien y sobre todo con todo lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado hasta aquí”, dijo el tenista español más ganador del tenis mundial.

“He tenido un buen día. He jugado muy sólido, casi sin cometer errores. No he tomado malas decisiones”, comentó Nadal en rueda de prensa.

Sabe que pese a tener mucho talento sabe que la parte física es muy importante para volver a ser competitivo en el máximo nivel del tenis.

Rafael Nadal le preocupa no poder volver a competir al mayor nivel del tenis mundial. (Photo by Bradley Kanaris/Getty Images)

“Si vuelvo a ser competitivo, genial. Será una sorpresa también. Ese es mi único objetivo, ser en un par de meses competitivo. Hay que ir día a día”, indicó Nadal. “Esto solo ha sido un partido”.

Una de las cosas en las cuales más quiere centrarse Rafael Nadal es volver a centrarse a competir, debido a que esa es una de las cosas que más le afectan al momento que tiene que recuperarse de una lesión.

“Si puedo entrenar al nivel que necesito y juego partidos las posibilidades de volver a ser competitivo antes son más altas pero si vuelvo a tener problemas todo será más complicado, más duro”, comentó Nadal.

Una de las cosas que comentó fue: “Cualquier cosa puede ocurrir después de mucho tiempo sin jugar un partido. Saltas a pista y te esperas cualquier cosa. Cosas increíbles o desastres. Un día malo o bueno. Venía sin demasiadas expectativas. Es normal en una situación como esta tener más nervios de lo normal. Tienes dudas del estado físico. Tenía duda de cómo podía salir todo, que también podía salir mal y eso me preocupaba”

Tras derrotar a Thiem el español consiguió la victoria número 1.069 en el circuito que le hace superar a Ivan Lendl y situarse.

“Necesito estar en la pista y no pensar en eso, sino que todo me venga espontáneamente. Y por eso se necesitan horas en pista. Es un día feliz para mí y mañana tengo el día para entrenar. Estoy encantado de volver a jugar otro día más”, dijo el exnúmero uno del mundo.

“El primer set estuvo igualado, ambos servimos bien y más o menos ganamos con el servicio. Pude tener ese break en 6-5, así que eso marca la diferencia. Sé que Dominic también ha pasado por momentos difíciles debido a las lesiones, así que estoy feliz de verlo en la cancha y le deseo lo mejor para la temporada”, expresó Nadal.

Sigue leyendo: