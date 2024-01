San Francisco instala redes para detener ola de suicidios en el puente Golden Gate

El icónico puente Golden Gate es un lugar imperdible de visitar para los turistas de San Francisco, además de ser vital para la comunicación entre esta ciudad y el Condado de Marin, en California, sin embargo, su belleza ha sido opacada por una ola de suicidios.

Según datos periodísticos, suman más de 1,600 fallecidos si se tiene en cuenta a todos los que se ha suicidado desde que el Golden Gate fue inaugurado en 1937.

Debido al fenómeno, familiares de decenas de víctimas, así como activistas y organizaciones, habían insistido en una solución y luego de varios años, funcionarios de la ciudad anunciaron que las cuadrillas habían instalado redes de acero inoxidable a ambos lados del puente de 1.7 millas.

“Si la red hubiera estado allí, la policía me habría detenido y habría recibido la ayuda que necesitaba de inmediato y nunca me habría roto la espalda, nunca me habría destrozado tres vértebras y nunca habría seguido el camino en el que estaba”, dijo Kevin Hines.

Algunas personas todavía saltaron a la red y los equipos los ayudaron a salir de allí. Crédito: Justin Sullivan | Getty Images

Hines, quien sobrevivió milagrosamente a su intento de suicidio a los 19 años en septiembre de 2000 mientras luchaba contra el trastorno bipolar, una de las aproximadamente 40 personas que sobrevivieron después de saltar del puente, ahora un suicida defensor de la prevención. “Estoy muy agradecido de que un pequeño grupo de personas con ideas afines nunca se haya rendido ante algo tan importante”.

Los funcionarios de la ciudad aprobaron el proyecto hace más de una década, y en 2018 comenzaron los trabajos en las redes de malla de acero inoxidable de 20 pies, pero los esfuerzos para completarlos se retrasaron repetidamente hasta ahora.

Las redes, colocadas a 20 pies de profundidad desde la plataforma del puente, no son visibles desde los automóviles que cruzan el puente. Pero los peatones que se encuentran junto a las vías pueden verlos. Fueron construidos con acero inoxidable de calidad marina que puede soportar el duro entorno que incluye agua salada, niebla y fuertes vientos que a menudo envuelven la llamativa estructura naranja en la desembocadura de la Bahía de San Francisco.

“Tenemos una barrera física suicida continua instalada a lo largo de todo el puente de 1.7 millas en el lado este y oeste. El puente está sellado”, dijo Dennis Mulligan, gerente general del Distrito de Transporte, Carreteras y Puente Golden Gate.

A medida que el proyecto se acercaba a su finalización en 2023, el número de personas que saltaron cayó de un promedio anual de 30 a 14, y las muertes se produjeron en los lugares donde los equipos aún no habían terminado de instalar las barreras.

Algunas personas todavía saltaron a la red y los equipos los ayudaron a salir de allí. Un puñado de ellos saltaron al océano desde la red y murieron, añadió.

Las redes están destinadas a disuadir a una persona de saltar y frenar la tasa de mortalidad de quienes todavía lo hacen, aunque probablemente resulten gravemente heridos.

“Es una red de cable de acero inoxidable, por lo que es como saltar a un rallado de queso“, dijo Mulligan. “No es suave. No es goma. No se estira”.

“Queremos que la gente sepa que, si vienes aquí, te dolerá si saltas”, añadió.

Los bomberos de los condados de San Francisco y Marin están siendo entrenados para bajar y rescatar a cualquiera que salte a las redes. Por ahora, muchos de los rescates los realizan herreros que mantienen el puente y están capacitados en técnicas de rescate. En la cubierta, los miembros de una patrulla del puente trabajan para detectar a las personas que están pensando en suicidarse y evitar que salten. El año pasado disuadieron a 149 personas de saltar, dijo Mulligan.

