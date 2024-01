Shakur Stevenson cree que puede vencer al Vaquero Navarrete: “No lo veo dándome mucho problema”

Shakur Stevenson cree que puede vencer a Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete en una posible pelea de unificación entre ellos a continuación, ya que considera que el mexicano es un peleador con un estilo raro y alocado.

En una entrevista con MillCity Boxing, Stevenson expresó que el duelo entre ambos generará mucha expectativa por las comparaciones que se han hecho entre ambos y afirmó el Vaquero Navarrete es también muy lento sobre el ring, por lo que piensa que puede vencerlo.

“Quizás sea una buena pelea (con Navarrete), no lo sé. Es un peleador con un estilo raro, y es una pelea que puede generar mucha expectativa, pero no sé si será una buena pelea, en caso de que peleemos. No lo sé. Es un peleador con un estilo alocado, muy, muy, muy lento. Y honestamente, no lo veo dándome mucho problema”, dijo.

El Vaquero Navarrete quiere unificar cinturones, pero primero debe recuperarse por completo de su cirugía. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Su última pelea (de Navarrete) fue en mi cartelera, así que tuve la oportunidad de verlo. Él peleó en mi cartelera contra alguien con quien yo había peleado (Robson Conceicao). Y los estilos hacen las peleas, así que no juzguemos demasiado en que si derribó a Conceicao o no. Pacquiao noqueó a muchos peleadores, a los que Floyd no noqueó, y cuando ambos se enfrentaron, Floyd ganó. Los fans que saben de boxeo entienden eso”, añadió.

Cabe destacar que Shakur Stevenson quiere borrar su actuación frente a Edwin De Los Santos, que fue catalogada de aburrida, y retó al Vaquero Navarrete a un duelo a continuación, pero el mexicano planea volver en mayo al cuadrilátero por la rehabilitación en su mano izquierda (que se lesionó después de su combate con Robson Conceicao), ya que su intención es regresar lo mejor posible para unificar, defender o subir de categoría.

En cambio, el mexicano subió por última vez al cuadrilátero en noviembre y empató con Conceicao tras una reñida batalla en Las Vegas, cartelera que protagonizó Stevenson y De Los Santos. El mexicano venía de defender que el pasado mes de agosto su título de peso superpluma de la OMB al derrotar por decisión dividida de los jueces a Valdez.

Shakur Stevenson no dejó una buena impresión luego de su pelea con Edwin De Los Santos. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Tanto el estadounidense como el mexicano mostraron interés en enfrentarse luego de que compararan el poder de ambos tras la victoria del Vaquero Navarrete sobre Óscar Valdez. Según los fanáticos, el peleador azteca ha lastimado más a los rivales en común que tiene con Shakur Stevenson y comenzaron a especular un posible combate.

Shakur Stevenson, de 25 años, se convirtió en campeón de tres categorías luego de vencer a Edwin De Los Santos por decisión unánime. El estadounidense cuenta con marca de 20 triunfos (10 por la vía rápida) y ningún revés.

Por su parte, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras empatar con Robson Conceicao. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) una derrota y un empate.

