Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 5 al 7 de enero

El 2024 arranca fuerte con "La Sociedad de la Nieve", la última versión de "El milagro de los Andes"; dos dramas de pareja en "Memory" y "Foe"; la nueve serie de Marvel "Echo" y el documental "Going to Mars: the Nikki Giovanni Project".