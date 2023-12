Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 29 al 31 de diciembre

Antes de que termine el año llegan a los cines tres películas interesantes: el biopic de Enzo Ferrari dirigido por Michael Mann, la nueva versión del musical “The Color Purple”, el drama deportivo “The Boys in the Boat” de George Clooney; la precuela de “La Casa de Papel” en Netflix: “Berlín”; y el documental “Time Bomb Y2K” en Max sobre el miedo a una catástrofe tecnológica con la llegada del año 2000.

Ferrari

Durante el verano de 1957 el ex piloto de carreras Enzo Ferrari (interpretado por Adam Driver) está en su momento más complicado. La empresa de autos deportivos que él y su esposa Laura (Penélope Cruz) construyeron de la nada diez años antes está al borde de la bancarrota. El matrimonio se encuentra también en una profunda crisis mientras lidian con la muerte de su hijo Dino un año antes, a los 14. Al mismo tiempo, él tiene una relación su amante Lina Lardi (Shailene Woodley).

En esta encrucijada, Ferrari lo apostará todo en una única carrera de mil millas que atraviesa toda Italia, la popular y peligrosa Mille Miglia en la que compiten las mejores marcas de automóviles del mundo.

Este biopic del fundador de Ferrari que ya se puede ver en cines está dirigido por Michael Mann (“The Last of the Mohicans”, “Heat”) y está basado en el libro de Brock Yates de 1991: “Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine”.

The Color Purple

Nueva versión del clásico musical de los años 80. Celie (Fantasia Barrino) es una joven afroamericana en el Sur de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Junto a su hermana Nettie sufren el racismo del momento y el abuso de sus padres. Tras quedarse embarazada, Celie es forzada a dar al bebé y casarse con un granjero, separándose de su hermana, con la que le prohíben comunicarse. Celie intentará reconectar con Nettie con el paso del tiempo. Ya en cines.

The Boys in the Boat

George Clooney dirige este drama deportivo sobre el equipo de remo de la Universidad de Washington en los años 30, desde sus comienzos en la dura época de la Gran Depresión hasta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.

Berlín

Uno de los personajes más populares de “La Casa de Papel” ya tiene su propia serie, una precuela que hoy estrena Netflix. La trama se centra en un enorme robo de joyas organizado por Berlín (de nuevo interpretado por Pedro Alonso) en París con la ayuda de nuevos personajes: Damián (Tristán Ulloa), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña), Keila (Michelle Jenner) y más. Pero volveremos a ver a las policías Alicia Sierra (Najwa Nimri) y Raquel Murillo (Itziar Ituño).

Time Bomb Y2K

Crédito: HBO | Cortesía

Los últimos días de 1999 se vivieron con el temor del mayor desastre tecnológico conocido hasta el momento. El peligro: que las computadoras confundieran el año 2000 con el 1900, creando un caos en todos los sistemas electrónicos. Este documental de HBO realizado con material de archivo recuerda aquel momento con testimonios de caras conocidas como Jeff Bezos, Steve Jobs o Bill Gates, y nos hace pensar hasta qué punto la tecnología es una amenaza. Desde el 30 de diciembre en Max.

