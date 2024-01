Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 5 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 1,267,141 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,840,228 seguidores. La influencer es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que recogió 1,267,141 me gusta. “Skiing with your bestiee like…filmer: @mumansky18”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 126,722 Likes

Seguido de Lele Pons llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 37,845,967 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 126,722 de me gusta. ““AMIGOS” BTS OUT NOW ON YOUTUBEEE Love you so much @nakedbibi ”, escribió esta aclamada instagramer en su último post.

3- Maribel Guardia: 43,173 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,165,912 seguidores. En su última publicación, Maribel Guardia ha recibido un total de 43,173 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “#familia #magia #regalo Bendiciones De Dios les mando besos @marco_chaconf @aventurasdejosejulian @belagool @imetunon ” y puedes verla justo debajo.

4- J Balvin: 39,522 Likes

J Balvin sigue a las tres celebridades superiores con un total de 51,301,480 seguidores. En su cuenta (@jbalvin), el artista es conocida por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente tuvo 39,522 likes. “Jose siendo Jose Deporte Extremo ESCALEICHON y no lo intenten porfavor ”, escribió en ella.

5- Thalia: 9,142 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 21,239,595 followers en Instagram. Sus posteos en (@thalia) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 9,142 me gusta. “Rosalinda, eres tú? ”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

