Biden pronunciará el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso el 7 de marzo

El presidente Joe Biden pronunciará su discurso anual sobre el Estado de la Unión el próximo 7 de marzo en una sesión conjunta del Congreso.

Biden aceptó el sábado la invitación del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para pronunciar el discurso ese día, y publicó en X que “lo espera con ansias”.

El discurso sobre el Estado de la Unión es una tradición que ofrece a los presidentes la oportunidad de resaltar sus prioridades y agenda al comienzo de un nuevo año.

“En este momento de gran desafío para nuestro país, es mi deber solemne extenderle esta invitación para que se dirija a una sesión conjunta del Congreso el jueves 7 de marzo de 2024, para que pueda cumplir con su obligación bajo la Constitución de los Estados Unidos de informar sobre el estado de nuestra unión”, señala la misiva enviada a Biden por el presidente de la Cámara Mike Johnson.

Se trata del tercer discurso del Estado de la Unión del demócrata Biden y el primero con el republicano Johnson como líder de la Cámara Baja.

Johnson, un evangélico ultraconservador aliado del expresidente Donald Trump, fue elegido a fines de octubre pasado al lograr superar la división del Partido Republicano en medio de un caos legislativo para suceder al conservador Kevin McCarthy, destituido por una rebelión interna en su partido.

El discurso de este año ocurrirá después de que Biden iniciara su campaña para las elecciones de 2024 con un apasionado argumento de que el expresidente Donald Trump, favorito del Partido Republicano, podría destruir la democracia.

“La campaña de Donald Trump se trata de él, no de Estados Unidos. No tú. La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Está dispuesto a sacrificar nuestra democracia y a ponerse en el poder”, dijo Biden el viernes, en un discurso dedicado al aniversario del asalto al Capitolio de Estados Unidos ocurrido el 6 de enero de 2021.

El discurso del Estado de la Unión es un acto político anual de primer nivel en la política estadounidense y el año pasado tuvo más de 20 millones de espectadores.

El solemne acto permitirá a Biden exponer su mensaje político a medida que arrecia su campaña electoral.

La fecha del 7 de marzo tendrá lugar dos días después del Súper Martes, cuando 15 estados y Samoa Americana celebran sus elecciones primarias.

