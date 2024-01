Año electoral: Estados Unidos en alerta por cuatro amenazas en 2024

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está en alerta ante cuatro posibles amenazas a los Estados Unidos en 2024, en medio del proceso electoral presidencial y para renovar el Congreso.

El terrorismo interno y externo; la seguridad fronteriza y la inmigración; la desinformación y la seguridad económica son los temas que más preocupan al DHS, en un escenario similar al 2020, cuando el presidente Joe Biden ganó las elecciones y se desató un movimiento conspiratorio sobre un fraude electoral, liderado por el entonces presidente Donald Trump, quien no reconoció su derrota.

En medio de la guerra Israel-Hamás, el DHS indica que se mantendrá “alta” la alerta sobre “amenaza de violencia”, tanto de personas en solitario como de pequeños grupos.

“Si bien la presión antiterrorista sostenida ha degradado significativamente la capacidad de las organizaciones terroristas extranjeras para atacar los intereses estadounidenses, grupos terroristas extranjeros como Al Qaeda e ISIS están tratando de reconstruirse en el extranjero y mantienen redes mundiales de partidarios que podrían intentar atacar el país de origen”, indica el DHS.

La frontera y la inmigración, indica la evaluación anual del DHS, será un “complejo desafío”, tal como se ha presentado en el último año.

“Además de los desafíos migratorios, se espera que continúe la tendencia de aumento de la oferta de fentanilo y variaciones en su producción durante el último año que han aumentado la letalidad de estas drogas”, señala el reporte.

En medio del proceso electoral, el DHS advierte también sobre los esfuerzos de desinformación e información falsa contra EE.UU.

“La difusión de información errónea, desinformación y mala información destinada a socavar la confianza en las instituciones gubernamentales, la cohesión social y los procesos democráticos seguirá siendo una estrategia probable”, indica. “Los actores extranjeros aprovechan las herramientas cibernéticas y de Inteligencia Artificial (IA) para reforzar sus campañas de influencia maligna mejorando la calidad de la traducción de su contenido”.

La cuarta amenaza enfoca a los esfuerzos para “dañar la economía estadounidense”, a través de ataques cibernéticos, así como el intento de robos de propiedad intelectual y secretos comerciales.

Una nueva competencia electoral entre el expresidente Trump y el presidente Biden será definida por procesos en tribunales, incluida la Corte Suprema.

¿Biden contra Trump?

El 5 de noviembre serán las elecciones para presidente y renovar gran parte del Congreso, pero el periodo de las primarias en los partidos para elegir a sus candidatos inicia el 15 de enero y termina en junio.

El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris arrancaron en agosto pasado su campaña de reelección sin que haya un demócrata que intente desafiarlos. El Partido Demócrata tiene que confirmar las candidaturas en la Convención Nacional de agosto.

Mientras, el Partido Republicano deberá organizar las elecciones primarias en cada estado, comenzando New Hampshire. En Iowa el partido hará la selección a través de reunión del Caucus. Son cuatro los candidatos que todavía compiten, liderados en encuestas por el expresidente Trump, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la exembajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, y el empresario Vivek Ramaswamy. En julio, los republicanos definen a candidatos presidencial y vicepresidencial.

El Súper Martes es decisivo, principalmente para los republicanos, ya que el 5 de marzo ocurren 12 elecciones primaras, incluidos estados clave, como California y Texas.

El voto latino será clave en varios estados, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Crédito: PATRICK T. FALLON | AFP / Getty Images

El peleado votoro latino

Alrededor de 34.5 millones de latinos serán elegibles para votar en las elecciones de noviembre, lo cual ya los convierte en “el grupo racial y étnico de más rápido crecimiento en el electorado estadounidense”, según datos del Pew Research Center.

Los partidos demócrata y republicano ponen particular atención a estos votantes, sobre todo en estados clave, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, aunque también en otras entidades importantes para ambos partidos, como Texas y Florida.

El 45% de los votantes hispanos o latinos se asume como demócrata o tiene una tendencia demócrata, reveló un sondeo realizado por el Intelligence Center de My Code para nuestro diario.

“Los hispanos apoyan a los demócratas más que a los republicanos, lo que sugiere que las narrativas que resaltan la tendencia cultural a apoyar a los conservadores ya no describen a esta comunidad”, indica el análisis.

Hay dos aspectos a los que partidos deberían poner atención en el voto de latinos: los “indecisos” influirán en los resultados en 2024; se trata de un 13% que tiene la misma probabilidad de asumirse tanto republicanos, como demócratas. Este voto, considerado el “boleto dividido”, puede influir en los resultados de noviembre.

Además, el 33% de latinos entre 18 y 24 años cree que ninguno de los partidos representa sus intereses, debido a que los partidos “aparentemente no involucran, representan ni abordan de manera efectiva las necesidades de este grupo”.

Los republicanos enfrentan el reto de mantener al menos el control de la Cámara, la cual preside Mike Johnson (Louisiana). Crédito: Anna Rose Layden | Getty Images

La competencia por el Congreso

No existe un claro favorito para controlar el Congreso a partir de la elección del 2024, ya que las encuestas nacionales otorgan un 44.1 a los demócratas y un 43.7% a los republicanos, según la integración de encuestas de Five Thirty Eight.

Tres contiendas serán interesantes, una en California, donde se buscará el reemplazo de la senadora Dianne Feinstein, quien falleció; otra en Nueva York, donde los demócratas buscarán recuperar el Distrito 3 del Congreso que dejó vacante el republicano George Santos, tras ser expulsado por las 23 acusaciones criminales en su contra.

En Arizona, los demócratas buscarán recuperar también la curul de la senadora Kyrsten Sinema, quien ahora es independiente. Contra ella compite Rubén Gallego, actual representante del Distrito 3 y expresidente del BOLD PAC, el brazo electoral del Caucus Hispano del Congreso (CHC).

El expresidente Trump enfrenta juicios relacionados con el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Crédito: Drew Angerer | Getty Images

Los juicios a Trump

El 22 de diciembre pasado, la Corte Suprema rechazó la petición del fiscal especial Jack Smith para decidir si el expresidente Trump tiene inmunidad para ser perseguido por algún delito, dejando en el limbo el juicio en la Corte de Distrito de Washington, D.C. que iniciaría el 4 de marzo.

Sin embargo, el republicano –quien enfrenta 91 cargos criminales en cuatro casos—todavía debe continuar con otros juicios, uno de ellos en Nueva York por el pago de $130,000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels.

Trump también tiene pendiente el juicio en Florida por el mal manejo de documentos secretos de la Casa Blanca; además de enfrentar acusaciones en el condado de Fulton, Georgia, por presuntamente intervenir para cambiar los resultados de las elecciones.

Hasta ahora, ninguno de esos procesos judiciales impide que el expresidente Trump siga compitiendo en la contienda electoral, aunque la Corte Suprema de Colorado consideró que Trump debería ser excluido de participar en la elección primaria, por ahora el republicano podrá registrar su nombre.

El equipo legal del exmandatario presentó una apelación ante la Corte Suprema de EE.UU., por lo que la Secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, anunció que incluirá a Trump en la boleta primaria, tomando en consideración la fecha límite de certificación del 5 de enero.

En Arizona, California, Michigan y Minnesota hubo decisiones a favor de Trump, pero con distintos argumentos, mientras Maine decidió contra Trump.

El presidente Biden enfrenta una investigación camino al juicio político por su presunta relación con los negocios de su hijo Hunter Biden. Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS | AFP / Getty Images

El ‘impeachment’ de Biden

Los republicanos, liderados por el presidente de la Cámara, Mike Johnson (Louisiana) avanzarán con el juicio político al presidente Biden, a quien señalan de beneficiarse de los negocios de su hijo Hunter Biden en Ucrania y China.

La Casa Blanca ha criticado la decisión de avanzar en un proceso que, a decir de algunos republicanos, como el senador Mitt Romney (Utah), no ha mostrado pruebas sobre las acusaciones al presidente Biden.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes están supervisando el Congreso más improductivo en décadas, y los estadounidenses creen abrumadoramente que están centrados en las cosas equivocadas”, dijo un portavoz de la Casa Blanca. “Entonces, tal vez sea apropiado que, después de desperdiciar un año completo y millones de dólares de los contribuyentes en una búsqueda inútil que no ha arrojado evidencia de irregularidades por parte del presidente Biden (porque no existe), los republicanos de la Cámara votaron la semana pasada para continuar con su ‘teatro del fracaso’ con un truco de juicio político infundado”.

