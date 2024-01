Inician grabaciones de la última temporada de “Stranger Things”

Tras casi un año de retraso debido a la huelga de Hollywood, la producción de la quinta y última temporada de la exitosa serie “Stranger Things” de Netflix finalmente comenzó el pasado 5 de enero en Atlanta, Georgia. Actores clave, como Joe Keery (Steve), Natalia Dyer (Nancy), Maya Hawke (Robin) y Charlie Heaton (Jonathan), fueron avistados en la ciudad participando en una escena filmada en la base del estudio.

La serie, que estuvo a punto de iniciar la producción el año pasado, se vio afectada por la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y posteriormente por la huelga de actores. A pesar de tener los guiones listos, los creadores y productores ejecutivos, los hermanos Duffer, decidieron posponer la producción debido a la perspectiva de filmar sin guionistas en el set.

Con respecto a la nueva temporada, los fanáticos han especulado sobre posibles giros en la trama. La muerte del personaje Eddie Munson en el Upside Down generó desilusión, pero algunos creen en la posibilidad de su regreso como el personaje de Dungeons and Dragons llamado Kas, la mano derecha de Vecna. Además, los seguidores teorizan que Eddie no sería el único en resucitar, ya que la supervivencia de Henry Creel en el Upside Down podría abrir la puerta a la resurrección de otros personajes.

Surgieron dos teorías destacadas sobre el destino de Will en la quinta temporada. Una sugiere que la conexión de Will con el Upside Down lo convertirá en un recipiente para Vecna, similar a lo que ocurrió con Billy en la temporada tres. Esto podría implicar que primero deberán derrotar a Will para vencer a Vecna, tal como sucedió en la temporada dos.

La segunda teoría plantea que Will podría ser utilizado como un arma para rastrear y eliminar a Vecna. La conexión única de Will con el Upside Down podría otorgarle poderes, convirtiéndolo en un aliado valioso en la batalla final junto a Eleven.

La anticipación de los fanáticos por los giros en la trama y la resolución de los misterios de “Stranger Things” se mantiene alta mientras la producción de la última temporada avanza en Atlanta.

“Stranger Things” se prepara para su última temporada con lecturas de guion en Georgia

La aclamada serie “Stranger Things” se encuentra en la recta final de su travesía, preparándose para la filmación de su quinta y última temporada. El elenco, liderado por Millie Bobby Brown y Winona Ryder, se reunió en Georgia para las lecturas de guion, marcando el inicio de los preparativos para el esperado cierre de la historia de Hawkins. Tras las festividades navideñas, los creadores, Matt y Ross Duffer, planean comenzar la filmación de los episodios que darán fin a la exitosa trama.

A pesar del hermetismo que rodea la producción, los Duffer han abordado y descartado una teoría de los fanáticos que plantea que toda la narrativa de la serie no ha sido más que una elaborada partida de Dragones y mazmorras, el juego de rol preferido de los protagonistas. Los creadores niegan rotundamente esta hipótesis, asegurando que el desenlace de la serie no se inclinará hacia una conclusión tipo “todo ha sido un sueño”, considerándolo un desenlace anticuado y poco satisfactorio.

Las declaraciones de los Duffer se realizaron durante la alfombra roja del estreno de la obra de teatro “Stranger Things: The First Shadow” en el West End londinense. Aunque otras franquicias televisivas han explorado spin-offs y expansiones, “Stranger Things” se distancia por ahora con una obra de teatro que profundiza en los orígenes de Hawkins en 1959.

La quinta temporada, cuyo estreno se espera para finales de 2024 o incluso 2025, dará inicio a la filmación este mes de enero. Los Duffer retomarán sus roles como showrunners, con la dirección de Shawn Levy, también productor ejecutivo, y Dan Trachtenberg, reconocido director de ciencia ficción. Además, se sumará a la saga una figura icónica de los ochenta y noventa, Linda Hamilton, conocida por su papel como Sarah Connor en Terminator.

